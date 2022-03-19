/686675/هل-يحقق-محمد-صلاح-لقب-هدافى-البريميرليج-هذا-الموسم

حقق محمد صلاح لقب هداف البريميرليج في موسمين متتاليين منذ انضمامه إلى ليفربول ، الأول كان بدون منازع والثاني مناصفةً مع زميله ساديو ماني وبيير أوباميانج، ثم خسر الحذاء الذهبي في عامه الثالث لصالح جيمي فاردي، نجم ليستر سيتي، وفي الموسم الماضي حصل هاري كين على لقب هداف المسابقة برصيد 23 هدفًا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

المصري محمد صلاح لاعب ليفربول20 هدف

البرتغالي ديوغو جوتا لاعب ليفربول13 هدف

لبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد 12 هدف

السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول12 هدف

الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام11 هدف.

وكشفت شبكة NBC الأمريكية عن الإصابة المبدئية لمحمد صلاح وهي شد في عضلة السمانة اليسري، وذهب له كلوب سريعاً عقب استبداله ليتأكد من سلامة اللاعب، ليؤكد له الفرعون المصري بأنه اُصيب بشد في عضلة السمانة.

نجح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل هدف أمام برايتون في فوز ليفربول بثنائية، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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محمد صلاح أمام برايتون بالدوري

فيعد هدف محمد صلاح الذي أحرزه من ركلة جزاء هو الهدف رقم 2000 في تاريخ ليفربول، ليكون هدف مميز في تاريخ الريدز.

ولم يكتفي الفرعون المصري بذلك بل وحطم أرقام أساطير ليفربول بتسجيله أكثر من 20 هدف في أربع مواسم من أصل خمسة مع ليفربول

‏وأصبح محمد صلاح سادس لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل +20 هدف خلال 4 مواسم مختلفة، سبقه كلاً من أجويرو وهنري وفان نسيتلروي وكين وشيرار.

حقق ليفربول الفوز على آرسنال بثنائية نظيفة دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين مؤجل من الجولة السابعة والعشرين، والتي شارك فيها صلاح في النصف الساعة الأخير من عمر اللقاء.

تصريحات يورجن كلوب عن إصابة محمد صلاح

وصرح كلوب في مؤتمر صحفي "محمد صلاح شعر بألم طفيف في قدمه بعد المباراة".

وواصل "علينا أن ننتظر ونرى".

وأردف "ترينت أليكساندر أرنولد ستمنعه الإصابة من المشاركة ضد نوتنجام فورست يوم الأحد، ولن يشارك مع إنجلترا أيضا".