/686671/استجابة-لنائب-التنسيقية-الأوقاف-توافق-علي-فرش-مسجد-الرحمن-بحجر-النواتيه-بالإسكندرية

أعلن النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن استجابة وزارة الأوقاف لطلبه بشأن فرش مسجد الرحمن بمنطقة حجر النواتيه بالإسكندرية.

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وأضاف إسماعيل: تـم تجديـد مسجد الرحمن الموجود بأخر كوبرى النموس أمام مدرسة كرونا بمنطقة حجر النواتيه بالجهود الذاتيـة مـن أهالي المنطقة، و يجمـع عـدد كبيـر مـن أهـالـي سـكان المنطقة في جميع الصلوات و الشعائر الدينيـة، مقدما الشكر لوزارة الأوقاف علي استجابتها لمطلبه.

النائب محمد إسماعيل يلتقي ولي العهد الكويتي و يزور مجلس الأمة

وكان قد شارك النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن وفد البرلمان المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في لقاء ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد، في قصر بيان، وكذا زيارة مجلس الأمة الكويتي.

وكان في استقبال الوفد المصري رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الذي أكد متانة العلاقات بين البلدين.

وناقش الجانبان سبل توحيد المواقف، وبحث تطورات الأوضاع الدولية، وكذا الموضوعات والقضايا التي تهم الجانبين، وآخر التطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، إضافة إلى سبل تنسيق المواقف المشتركة في المحافل البرلمانية القارية والدولية.