/686670/جهود-مكثفة-لكشف-ملابسات-العثور-على-جثة-وسط-القمامة-بالغربية

دوت الخليج

بدأت الواقعة بتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا، بالعثور على جثة مجهولة الهوية بجوار نقطة تجميع القمامة بقرية خرسيت، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتبين عثور أحد عمال النظافة على جثة مجهولة بمحيط نقطة تجميع القمامة، وتم التحفظ على الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وقف 10 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية

وفى سياق اخر، تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 10 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز.

وقف أعمال البناء بدون ترخيص

وأكد اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 10 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.