نجاة محمد محمود عبد العزيز من حريق منزله

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كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز عن تعرض منزله للحريق وأثار صدمة لجمهوره ومتابعيه لافتًا إلى نجاته بعد تعرضه لحادث آخر بسيارته.

دوت الخليج يكشف تفاصيل حريق منزل محمد محمود عبد العزيز

نجاة محمد محمود عبد العزيز

أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز عن تعرض منزله لحريق، وذلك عبر خاصية الستوري التابعة لصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب الفنان محمد محمود عبد العزيز: “اللهم لك الحمد والشكر على كل حال، من يومين کاوتش عربیتی اتقطع، وأنا سایق والحمد لله جات سلیمة.. والنهاردة ربنا نجانا، ولحقنا البيت قبل ما يولع، والحمد لله جات سليمة.. أنا قلت بس أعرف حضراتكم، عشان لو اختفيت فجأه ولا حاجة ابقوا اسألوا علیا.

ومن ناحية أخرى، يشارك الفنان محمد محمود عبد العزيز ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022 من خلال مسلسل ملف سري مع الفنان هاني سلامة، ويضم العمل عدد من النجوم مثل نضال الشافعي، إيهاب فهمي، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، وآخرين والعمل من إخراج حسن البلاسي.

محمد محمود عبد العزيز رمضان 2022

وكان قد كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز، تفاصيل شخصيته خلال أحداث مسلسل ملف سري المقرر عرضه عبر شاشة قناة dmc الفضائية وكتب عبر حسابه الرسمي: “بسم الله توكلنا على الله شخصية ليل المصري من مسلسل ملف سرى فى رمضان 2022 ان شاء الله دعوات حضراتكم و يا رب يعجبكم".

وتدور أحداث مسلسل "ملف سرى" المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، حول انتشار عمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال المتمثلة في عائلة المالكي والمعروف عن هذه العائلة النزاهة والأمانة، لكن تم كشفهم عن طريق بعض الرجال الشرفاء ليقعوا تحت يد المستشار يحيى عز الدين القاضي وهو الفنان هاني سلامة.

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يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز كان مشاركته في بطولة مسلسل نقل عام، برفقة كوكبة من النجوم مثل محمود حميدة، سميحة أيوب، نهلة سلامة، ميريهان حسين، محسن محي الدين، أحمد بدير، عابد عناني، وآخرين والمسلسل كان تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.