/686665/تحرير-6-محاضر-مخالفة-ضد-أصحاب-المخابز-بالغربية

شنت مديرية التموين بالغربية، حملة مكبرة لمراقبة الاسواق وضبط الاسعار حيث تمكنت من تحرير 6 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز قطور.

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واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز قطور، وحررت 6 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى

كما تمكنت مباحث مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، من ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى " فرد خرطوش"، لقيامه بإطلاق النار علي صاحب أحد المحلات التجارية، عقابا له بعد قيام المجني عليه بطرده من العمل بالمحل.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العقيد محمد شبل حبيب مأمور مركز كفر الزيات ، بوصول صاحب محل تجارى إلى مستشفى كفر الزيات العام مصابا بطلق ناري وحالته سيئة.

وتبين من تحريات الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز كفرالزيات، أن المتهم يعمل في محل تجاري، وأطلق المتهم النار على المجنى عليه من سلاح نارى " فرد خرطوش" عقابا له على طرده له من المحل.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.