ترتيب جدول الدوري المصري موسم 2022/2021

يشهد جدول الدورى تغييرا فى ترتيب الأندية بتقدم نادى المقاولون مركزين بعد المباريات الثلاثة ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري المصري

الأهلي 28 نقطة

بيراميدز 26 نقطة

الزمالك 25 نقطة

سموحة 23 نقطة

فيوتشر 19 نقطة

البنك الأهلي 18 نقطة

فاركو 17 نفطة

المصري 16 نقطة

إنبي 15 نقطة

سيراميكا كيلوباترا 14 نقطة

الاتحاد السكندري 14 نقطة

الجونة 14 نقطة

طلائع الجيش 14 نقطة

غزل المحلة 13 نقطة

المقاولون العرب 11 نقطة

إيسترن كومباني 10 نقاط

مصر المقاصة 9 نقطة

الإسماعيلي 8 نقطة.

انتهت أحداث مباراة البنك الأهلي ضد فاركو، ضمن منافسات الدوري المصري، والتي إقيمة في تمام الساعة الثالثة عصراً، بنتيجة 2/2 .

وأنتهت احداث المباراة بتعادل الفريقين لهدفين لكل منهم ، فى المباراة التي إقيمة في تمام الساعة الثالثة عصراً، ضمن منافسات الدوري المصري، حيث أحرز محمود حمادة هدف عن طريق كرة عرضية ابعدها الدفاع واطلق تسديدة قوية في شباك الزنفلي.

دخل فريق فاركو اللقاء فى الظهور الأول لمدربه الجديد البرتغالى نونو ألميدا الذى تولى المهمة بعد توجيه الشكر لمجدى عبد العاطى المدير الفنى السابق وجهازه المعاون، بعدما فاز كفر الشيخ على نظيره فريق فاركو الصاعد حديثا للدورى بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الدور الـ 32 من كاس مصر هذا الموسم، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية.

نتيجة مباراة فاركو والإسماعيلي

تعادل الإسماعيلي مع نظيره فاركو بدون أهداف على ستاد “الإسماعيلية”، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بقوة وهاجم بشراسة وأضاع أكثر من كرة عن طريق أحمد مدبولي وجان موريل الذي كان قريب من تسجيل أول أهداف الدراويش.

في المقابل هدد فاركو مرمى الإسماعيلي من خلال الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة كبيرة عليهم ولكن تألق محمد فوزي وحافظ على نظافة مرماه، لينتهي الشوط الأول المثير بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة رقم 5 في المركز الأخير في موسم هو الأسوء للدراويش، بينما أصبح فاركو يمتلك 16 نقطة بالمركز السابع.