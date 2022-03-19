/686659/تعرف-على-أسماء-المتأهلين-للمرحلة-النهائية-في-برنامج-الدوم

بدأ العد التنازل لمعرفة الفائز في برنامج الدوم في موسمه الأول من بين 3 فئات، التمثيل، الغناء والتقديم التليفزيوني، وفي السطور التالية سنعرفكم على الأسماء المتأهلة إلى الحلقة النهائية التي ستقام يوم الجمعة 25 مارس الجاري.

دوت الخليج يرصد اسماء المتسابقين الذين تم تأهيلهم في برنامج الدوم إلى الحلقة النهائية

المتأهلين للنهائيات عن فئة التمثيل في برنامج الدوم

قدم عدد من الموهوبين المصرين منذ بداية عرض برنامج اكتشاف المواهب الدوم، مجموعة من الاسكتشات والإرتجالية والغير إرتجالية، حتى كان التأهل من نصيب المتميزين منهم، وهم محمد بكر، هند حسام، سعد سمير وماريا أسامة، وهم المتأهلون للحلقة النهائية من برنامج الدوم عن فئة التمثيل، الذي تقدم لها في بداية البرنامج المئات من الشباب المصري.

المتأهلين عن فئة الغناء في برنامج الدوم

كان التأهل عن فئة الغناء خلال الحلقتين الماضيتين من برنامج الدوم، الذين عُرضوا على يومين الخميس والجمعة، من نصيب كل من أسماء جمال، محمد مانو، ألاء أيوب وأسامة عطية، هذا من بين عدد ن الأصوات القوية والرائعة التي تقدمت خلال الحلقات السابقة من الموسم الأول لبنامج الدوم بوابة النجوم، وخرج عدد كبير من المنافسة وبقى هاؤلاء لاستكمال الرحلة إلى تحقيق حلمهم.

المتأهلين عن فئة التقديم التليفزيوني في برنامج الدوم

استطاع الثبات الإنفعالي والثقافة والتميز في الأداء الوصول بعدد من المواهب المتسابقة في برنامج الدوم عن فئة التقديم التليفزيوني، إلى الحلقة النهائية والمرحلة الأخيرة في الموسم الأول لبرنامج الدوم المصري، التي ستحسم الفائز في الفئات المختلفة في البرنامج.

وكانت الاسماء المتأهلة إلى النهائيات في برنامج الدوم عن فئة التقديم التليفزيوني، هم يارا مجدي، مريم حسن وإسراء العقاد، وهؤلاء صعدوا من خلال عدد من الإختبارات والأسئلة المباشرة على الهواء، وتمكنوا الرد عليها بشكل لبقي يعكس ثقتهم في نفوسهم.

لجنة تحكيم برنامج الدوم في حلقتي الخميس والجمعة

تشكلت لجنة التحكيم في برنامج الدوم، في الحلقتين الماضيتين يومي الخميس والجمعة الموافيقن 117 و18 مارس الجاري، من المخرج الكبير يسري نصر الله، المطربة المعروقة أنغام، والنجمة هند صبري، وأعطى كل منهم نصائحه للمتسابقين المستمرين في البرنامج والمستبعدين منه أيضًا، لتحسين أداءهم واستكمال مسيرتهم للوصول إلى حلم النجومية واحترام المجال الذين يحبونه.