/686680/محافظ-جنوب-سيناء-مدن-المحافظة-شهدت-تطورا-كبيرا-وسانت-كاترين-صممت-علي-طراز-عالمي

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن هناك تطوير شامل فى رأس صدر والطور وشرم الشيخ، مضيفا:" الفترة المقبلة سيكون فيها العديد من من العمل.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال استضافته فى برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يذاع على الفضائية "الأولى".

خالد فودة: المحافظة تعمل على إدارة الأزمات بطريقة علمية

أضاف فودة، أن مدينة شرم الشيخ تشهد تطور كبير من توسيع الشوارع والتطوير فى الطاقة الشمسية، فضلا عن بناء محطات شحن جديدة، لافتا أن مدينة سانت كاترين التى تقوم بها وزارة الاسكان والتعمير مدينة صديقة للبيئة على طراز عالمى وسيتم افتتاحها فى شهر أغسطس أو سبتمبرالمقبل.

وأكد محافظ جنوب سيناء، على وجود إدارة جيدة داخل المحافظة، مضيفا:" عندما توليت مهام المحافظة رفعت شعار نحن نستطيع منذ 2015 وشعار العمل بروح الفريق يعنى المحافظ هتلاقيه مع عامل النظافة ومع الموظف الكبير".

واستكمل فودة: المحافظة تعمل على إدارة الأزمات بطريقة علمية، فضلا عن وجود فريق مدرب جيدا على إدارة الأزمات ولديها شبكة طوارئ موحدة فى الطور وشرم الشيخ سيتم توصيلهما بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، إضافة إلى وجود أجهزة كاميرات وأدوات للسيطرة على الأزمة.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن المحافظة كانت تعانى من أزمة السيول لكن تم السيطرة عليها وذلك نتيجة لوجود إدارة جيدة للأزمات.