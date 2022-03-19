بدء العد التنازلي.. كم باقي على شهر رمضان 2022

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كم يوم باقي على رمضان 2022 .. يتطلع العديد من المواطنين لمعرفة موعد شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا، فالايام المتبقية على هذا الشهر دائما ما تكون موضع سؤال ومناقشة لانها من الامور المشوقة للمسلمين، لما تحدثه هذه الايام من فرحة وطمأنينة لجموع المسلمين.

دوت الخليج

كم يوم باقي على رمضان 2022

الايام المتبقية على هذا الشهر الكريم ، يتسا\ل عنها الناس من بكل بقاع الارض وذلك لانهم يكونوا في صدد الترقب لهذا الشهر الفضيل والذي خصه الله عز وجل بعبادة الصيام.

كم يوم باقي على رمضان 2022

وفي هذا الشهر المبارك يكون المسلمون في تسابق بالأعمال والافعال الحسنة وليس الاقوال فقط، لان الله عز وجل خص هذا الشهر الفضيل الذي خصه الله عز وجل بالتقرب إلىه، لذلك يقومون فيه بالاكثار بأعمال الخير نظرا لعظمة الأجر والثواب فيه لانه اقرب الشهور عند الله .

ونرصد في السطور التالية عن الايام الباقية عن الشهر الفضيل وموعده بالتفصيل.

التوقعات اشارت بان شهر رمضان هذا العام سيكون يوم 2 ابريل 2022 وبالتالي يتبقى عليه 15 يوم بدء من تاريخ اليوم الموافق 18 مارس.

التعامل مع فيروس كورونا خلال شهر رمضان المبارك

تجدر الاشارة إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، تحدث عن اشكالية التعامل مع فيروس كورونا خلال شهر رمضان المبارك، موضحا أن القيود والقرارات المتعلقة بفيروس كورونا التي سيتم اتخاذها بشهر رمضان ستكون صادرة عن لجنة ادارة الازمة، والتي تتبع رئيس الوزراء، وذلك بما يتعلق باقامة الشعائر في شهر رمضان المعظم.

ونوه عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج على مسئوليتي تقديم الاعلامي احمد موسى المذاع على قناة " صدى البلد "، انه سيتم عقد اجتماع لمناقشة الإجراءات المتبعة في شهر رمضان الكريم الخاصة باقامة الشعائر سواء موائد الرمن او صلاة التراويح وغير ذلك، ويأتي هذا الامر بعد ان ساله الاعلامي احمد موسى عن ما ستقوم الوازرة باتخاذه خلال هذا الشهر.

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وعن تعامل الدولة المصرية مع بداية أزمة جائحة كورونا، أكد عبد الغفار أن القيادة السياسية كان لها بعد نظر في التعامل مع تداعيات ازمة كورونا، وذلك من خلال التوسع في المبادرات الصحية واصدار العديد من القرارات والنصائح وتوفير اللقاحات بشكل سلس للمواطنين.

تطعيم 51 % من الفئات المستهدفة بلقاحات كورونا من النسبة المحددة 70%

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار أنه تطعيم 51 % من الفئات المستهدفة بلقاحات كورونا، من اجمالي النسبة المحددة 70% ، مشددا على الجميع بضرورة التوجه لاقرب مركز صحي لاخذ اللقاح.