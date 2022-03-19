/686648/توافق-حكومى-ونيابى-على-حملة-توعوية-لتعميق-ثقافة-الرى-الحديث-بين-الفلاحين-فى-مناقشات-المنتدى-البرلمانى-لمستقبل-وطن

وكيل خطة النواب:نبدأ بأنفسنا كنواب لديهم أراضى زراعية

شهدت فعاليات المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، مخاطبة ممثل الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، للحضور من نواب البرلمان بغرفتيه بشأن دورهم المنتظر فى دعم جهود الدولة المصرية على مستوى منظومة الرى الحديث وتوعية المواطنين بشأنه.

دوت الخليج

مخاطبة ممثل الأغلبية جاءت بمناقشات الجلسة الخاصة بالتدابير والإجراءات التى أتخذتها الدولة المصرية لمواجهة التحديات وذلك بحضور وزير الزراعة السيد القصير، حيث تطرق الوزير لجهود الوزارة بشأن تعميق ثقافة الرى المطور والحديث سواء فى الصعيد أو وجه بحرى وأن جهود مبذولة كبيرة فى هذا الملف إلا أن نتائجه ليست على المستوى المطلوب.

توافق حكومى ونيابى على حملة توعوية لتعميق ثقافة الرى الحديث بين الفلاحين فى مناقشات المنتدى البرلمانى لمستقبل وطن

وهنا جاءات مخاطبة ممثل الأغلبية بأن الحزب ونوابه بالتنسيق مع الأحزاب بمختلف المحافظات وخاصة الصعيد سيكون لهم دور خلال الفترة المقبلة من خلال حملة توعوية لها تحركات على أرض الواقع بشأن الرى الحديث وأهدافه ونتائجه الإيجابية التى تصب فى صالح المنظومة الزراعية ودعما لجهود الدولة فى مواجهة تحديات محدودية المياه خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أنه بتحركات النواب فى الدوائر مع توفير كافة الإطارات الفنية والخبراء من وزارة الزراعية سيتحقق الإرشاد الزراعى فيما يتعلق بملف الرى المطور بصورة أفضل وسيحقق نتائج إيجابية، وهو الأمر الذى عقب عليه السيد القصير وزير الزراعة، مؤكدا على أن نجاح هذه المنظومة يحتاج لتكاتف جميع الأطراف وإيمان الفلاح بها على أرض الواقع وهو أمر ومسئولية علينا جميعا.

توافق حكومى ونيابى على حملة توعوية لتعميق ثقافة الرى الحديث بين الفلاحين فى مناقشات المنتدى البرلمانى لمستقبل وطن

من ناحيته أتفق معهم أيضا النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدا على أن جهود التوعية ستكون خطوة إيجابية تدعم جهود الحكومة لتعميق وجود الرى الحديث بمحتلف المحافظات، مقترحا أن يكون للنواب دور بجانب الدور التوعوى وهو من يملك من النواب حيازات زراعية تتجاوز الـ10آلاف فدان يبدأ بنفسه بتطبيق منظومة الرى الحديث وسيعمل من خلفه جميع المزارعين بعد أن يتحقق من النتائج الإيجابية لها، خاصة أن تغير هذه الثقافة لدى الفلاحين والمزراعين لا تأتى إلا بالوقائع على الأرض.

يشار إلى أن جهود حكومية مبذولة على مدار الفترة الماضية من أجل دعم التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث لوقف الإسراف فى استخدام المياه وحافظا على المنظومة الزراعية .