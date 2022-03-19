/686647/رئيس-شباب-النواب-منتدي-مستقبل-وطن-يناقش-قضايا-مهمة- للبحث-عن-حلول-لمواجهة-آثار-الحرب-الروسية-الأوكرانية

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن المنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن، ينعقد وسط مستجدات عالمية لها تأثير كبير على العديد من الدول وهو ما يعمل علي خلق نوع من التفاهم والتعامل بين النواب والحكومة لمواجهة آثار الحرب الروسية الأوكرانية حتي ينعكس ذلك على حل القضايا الهامة التي تتعلق بالوطن والمواطن المصري .

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وأوضح رئيس لجنة الشباب، في تصريحات للصحفين اليوم، إن المنتدي يركز بشكل أساسي علي تأثير الحرب الروسية الاوكرانية علي المواطن المصري، وكيفية العمل علي وجود حلول سريعة للقضاء علي موجة التضخم الناتجة من ارتفاع أسعار المستوردة ،لافتا الي أن معظم دول العالم تواجه طروف جديدة لها تأثيرها على الأوضاع المالية والاقتصادية على كل الدول بما فيها مصر .

محمود حسين: منتدي مستقبل وطن يناقش قضايا مهمة للبحث عن حلول لمواجهة آثار الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد رئيس لجنة الشباب، أنه خلال المناقشات المطروحة بالمنتدي تحرص الحكومة علي توضيح رؤيتها للنواب والنواب يواصلون رؤيتهم الحكومة لأنه في النهاية الجميع يعمل من أجل خدمة المواطن المصري.

وأشاد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، بحرص حزب مستقبل وطن علي دعوة كافة الاحزاب الممثلة تحت القبة، للمشاركة في فعاليات المنتدي، وهو ما يؤكد بالدليل القاطع أن الحزب حريص علي تحمل جميع الاحزاب مسئولياتها علي حل القضايا التي تهم المواطن ، متابعا :" مستقبل وطن أن التنسيق بين الاحزاب أهم من التنافس بينهم ".

ووجه الدكتور محمود حسين، الشكر للمهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، علي حسن ادارته لجلسات المنتدي ، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن يسعى لرضاء المواطن وتحقيق مصالحة، بجانب دعم ومساندة الدولة في جميع التحديات التي تخوضها سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وكانت أولي فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن ، والذي يهدف الي فتح حوار بين الحكومة ونواب البرلمان ، حول القضايا التي تهم المواطنين انطلقت يوم الاربعاء الماضي .

ويشارك عدد من وزراء الحكومة في اعمال المنتدي الي يستمر لمدة 4 ، حيث تعقد ندوه بعنوان (آليات وأوجه التعاون بين الحكومه وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ) وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد وزير وزير شؤون المجالس النيابية

ويستكمل المنتدي الفاعليات يوم السبت بعقد ندوة تحت عنوان الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت) وذلك بمشاركة وزيرة التخطيط د. هالة السعيد ووزير الإسكان د. عاصم الجزار وزيرة الصناعة نيفين جامع.