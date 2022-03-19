/686642/النائب-حازم-الجندي-يتقدم-باقتراح-برغبة-بشأن-وضع-اختبارات-وتراخيص-لمزاولة-كافة-المهن-في-مصر

دوت الخليج

وقال الجندي، في اقتراحه، إنه في إطار سعي الدولة المصرية لتنظيم وضبط مخرجات التعليم وسوق العمل، للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل لكافة الشباب، فإن أحد المشكلات التي نعاني منها في مصر هي تلك الفجوة الكبيرة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن هناك الآلاف من الطلاب يدخلون سوق العمل سنويا، في المقابل، هناك عشرات الآلاف ينتظرون في طابور البطالة وينتظرون حظهم في الوظيفة، والأسباب تكمن في عدم وجود مواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.

اقتراح برغبة بشأن وضع اختبارات وتراخيص لمزاولة كافة المهن في مصر

ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أن «هناك العديد من الدول أخذ التعليم فيها يواكب متطلبات سوق العمل، مما كان له أكبر الأثر في ضمان مستقبل الطلاب والاجيال القادمة، وفي نفس الوقت عامل هام من عوامل التنمية الإقتصادية، كما اهتمت العديد من الدول بوضع اختبار وترخيص لمزاولة كافة المهن فيها، وهو الأمر الذي كان له أثر إيجابي على هذه المهن من رفع مستوى كفاءتها وكذلك أيضاً تحفيز الجامعات على تقديم أفضل الشباب المؤهلين للحصول على الترخيص بمزاولة المهن». واختتم الجندي مقترحه، قائلا: «لذا نقترح على سيادتكم أن تكون هناك اختبارات وتراخيص لمزاولة كافة المهن في مصر، تختص بها النقابات المهنية كجهات مرجعية أو تختص بها وزارة القوى العاملة على أن تستحدث شعب متخصصة طبقا لأكواد الوظائف في جمهورية مصر العربية والمتوافقة مع الأكواد الدولية في هذا الشأن».