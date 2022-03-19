/686640/الجمهورية-الجديدة-والإنجازات-التى-تحققتالمنتدى-البرلمانى-الثانى-لمستقبل-وطن-يواصل-أعماله-لليوم-الثالث-بمشاركة-3وزراء- اليوم

يواصل المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن،أعماله لليوم الثالث بمناقشات موسعة حول الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت بحضور وزراء الإسكان د.عاصم الجزار، ود.هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ونفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حيث ستكون استعراض للجهود على التى تمت على مدار الفترة الماضية من أجل بناء ملامح الجمهورية الجديدة ونتائج إنجازاتها على أرض الواقع.

دوت الخليج

يأتى اليوم الثالث بعدما شهدت الأيام الأولى والثانى حضور المستشار علاء فؤاد، وزير المالجالس النيابية نائبا عن رئيس مجلس الوزراء بالجلسة الافتتاحية حيث آليات التواصل مابين الحكومة واعضاء غرفتى النواب والشيوخ، وأيضا اليوم الثانى الخميس والذى شهدت مناقشات موسعة حول التحديات التى واجهت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية وجهود مواجهتها على أرض الواقع فى ضوء حرب أوكرانيا وروسيا وزيادة التضخم العالمى وزيادة الأسعار، وذلك بحضور نائب وزير المالية أحمد كوجك، ووزير الزراعة السيد القصير.

الجزء الأول من اليوم الثانى كان بمشاركة د. أحمد كوجك، والذى استعرض ملامح الموازنة الجديدة مؤكدة على أنه رغم كل التحديات إلا أن الموازنة ستكون على قدر الطموح، حيث توفير كافة مستلزمات وموارد حياة كريمة، وأيضا إقرار التعينات الجديدة فى التربية والتعليم لسد العجز، متطرقا إلى جهود التطوير نحو الميكنة والتحول الرقمى بقطاع الضرائب ودعم الصناعة بحوافز مختلفة وفعالة، حيث استعرض نائب الوزير وتمت مواجهته بتعقيبات من الأعضاء والحضور والتى تطرقت إلى رسائل الإطمئنان على وضع المواطن ومطالبه فى الموازنة الجديدة.

"الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت"..المنتدى البرلمانى الثانى لمستقبل وطن يواصل أعماله لليوم الثالث بمشاركة 3وزراء اليوم

الجزء الثانى كان بحضور وزير الزراعة السيد القصير والذى تطرق لكل جهود التنمية الزراعية والتغلب على إشكاليات الماضى والتأكيد على حلول أزمة الأسمدة والرى الحديث المطور لصالح الفلاح والاستراتيجيات الخاصة باحتياطى القمح وتوريده لصالح الحكومة خاصة فى ضوء تداعيات الأزمة الحالية لحرب أوكرانيا وروسيا، حيث تمت مواجهته بالعديد من التساؤلات الخاصة بالفلاح المصرى ومطالبه ودعمه فيما أكد على أن المسئولية مشتركة ولابد من التكاتف من أجل تحقيق مصالح الفلاح مع ضرورة توعيته بتوريد القمح لصالح الحكومة هذا العام مع حافز الرئيس الجديد والذى وصل لنحو 165 جنيه.

وجاء فى الختام تكريم وزير الزراعة من إدارة المنتدى بقيادة المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام على أن تتم مواصلة الأعمال اليوم السبت بحضور وزراء الإسكان والصناعة والتخطيط بندوة الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت.