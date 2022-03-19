«فركش عقبال الجزء العشرين».. مي كساب تعلن استئناف تصوير مسلسل «اللعبة 3»

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دوت الخليج يرصد انتهاء تصوير مسلسل «اللعبة 3».

استئناف تصوير «اللعبة 3»

نشرت كساب صورة لفريق عمل «اللعبة» من أسوان عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "فركش مسلسل اللعبة 3 من أحلى مكان في العالم وأطيب ناس.. أسوان بلد السحر والجمال، مبروك يا أجمد لعيبة في مصر عقبال الجزء العشرين".

أحداث مسلسل «اللعبة 3»

على مدار الأجزاء الـ 3 السابقة، يتنافس كل من وسيم ومازو وهما الزميلان منذ صغرهما، ويحاول كل منهما الفوز على الآخر، يأتي ذلك في شكل مباراة مستمرة بينهما، حينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

أبطال مسلسل «اللعبة 3»

أبطال مسلسل «اللعبة» الجزء الثالث المسلسل بطولة: شيكو، هشام ماجد، مي كساب، أحمد فتحي، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، محمد ثروت، سامي مغاوري، تأليف أحمد سعد والي، إخراج معتز التوني.

مي كساب تتألق في «عقبال عوضك»

وتألقت الفنانة مي كساب مؤخرًا في حكاية «عقبال عوضك»، ضمن حكايات مسلسل «زي القمر»، من بطولة مي كساب وهالة فاخر ومحمد جمعة وإيمان السيد وأحمد جمال سعيد، وإخراج معتز حسام.

وتؤدي كساب خلال الأحداث شخصية فتاة تُدعى شادية تعمل مدرسة رياضيات وتعيش مع والدتها المصابة بالزهايمر وهي الفنانة هالة فاخر، بعد زواج شقيقيها الاثنين ووفاة والدها، وتشعر بالوحدة بسبب تأخرها في الزواج.

وكانت حلت الفنانة مي كساب ضيفة برنامج «كلمة الأخيرة» وذلك بعد عرض أولى حلقات حدوتة « عقبال عوضك» من مسلسل «إلا انا»، قائلة: "ردود أفعال الجمهور على مسلسل عقبال عوضك فاق جميع توقعاتي" .

وتابعت مي كساب قائلة:" لا أحب أن أضع ميكب ولا أفضل وضعة على البشرة، الميكب يؤثر على مصداقية الفنان، و لا أقوم بتجسيد شخصية إلا إذا كانت تحتوي على جزء من شخصي.. و شخصيتي في مسلسل " عقبال عوضك " شبيها لشخصيتي في الحقيقة بسبب ملازمتي إلي أمي وأبي أثناء مرضهم".