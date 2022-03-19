رقص رانيا فريد شوقي.. لقطات من حفل زفاف هند رضا

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احتفلت الإعلامية والمذيعة هند رضا أمس الجمعة بزفافها، الذي حضره عدد من نجوم الفن وأصبح حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

دوت الخليج يرصد لقطات من حفل زفاف هند رضا

حفل زفاف هند رضا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مجموعة صور من حفل زفاف المذيعة هند رضا وخاصةً بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ومن جانبه الفنان مصطفى قمر أحيا حفل زفاف الإعلامية هند رضا وأشعل الاجواء بعدد من أغانيه المميزة التي يحبها الجمهور وتفاعل معه الحضور، ومنها السود عيونه.

رقص رانيا فريد شوقي

وظهرت هند رضا ترقص على أغنية السود عيونه لمصطفى قمر مع الفنانة رانيا فريد شوقي التي رقصت معها أيضًا على عدد من الأغاني مثل الغزالة رايقة وسط تفاعل الحضور.

أما الفنانة دنيا سمير غانم حرصت على تهئنة الإعلامية هند رضا بزفافها، ونشرت صورة للعروسين عبر خاصية الستوري التابعة لصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت على الصورة قائلة: “ألف مبروك يا حبيبتى وربنا يسعدكم يارب”، تفاعل الجمهور والمتابعين مع الإعلامية هند رضا التي أرسلوا لها التهاني عبر صفحاتها بالسوشيال ميديا.

دنيا سمير غانم رمضان 2022

ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة دنيا سمير غانم حرصت على إرسال الدعوات لوالديها الراحلين ونشرت صورة لهما عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: “اللهم ارحمهم ويسعدها يا رب”.

وفيما يخص عودتها للشاشة مرة أخرى، فتغيب الفنانة دنيا سمير غانم عن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022 للعام الثاني على التوالي عقب تأجيل عرض مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “عالم موازي”.

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ويشار أن سبب تأجيل العمل وخروجها من الماراثون الرمضاني يعود لعدم استكمال تصوير مشاهد وحلقات المسلسل الذي توقف العام الماضي بعد مرض والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز وإصابتهما بفيروس كورونا ثم وفاتهما عقب ذلك متأثرين بالإصابة.

ويضم مسلسل عالم موازي في بطولته عدد من النجوم منهم دنيا سمير غانم، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، علي ربيع، الفنان إسلام إبراهيم، الفنان عمرو وهبة، الفنانة شيماء سيف وآخرين.