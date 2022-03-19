/686632/موعد-مباراة-الأهلي-القادمة-أمام-الهلال-السوداني-فى-دوري-أبطال-إفريقيا

يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام نظيره الهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة 1/4.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واستطاع النادي الأهلي تحقيق الفوز على المريخ السوداني بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني

حقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ضرب محمد شريف بالهدف الثاني والتقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثانية والسبعين من عمر المباراة، من خلال علي معلول أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها محمد شريف بتسديدة من لمسة واحدة مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

أكد النادي الأهلي بالهدف الثالث في شباك المريخ السوداني في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر اللقاء، من خلال أحمد عبد القادر استغل خطأ من المدافع صلاح الدين نمر في تمرير الكرة ونجح في قطع الكرة والتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بشكل رائع في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

جاء هدف المريخ السوداني بهدف التعادل في الدقيقة الستين من عمر اللقاء، من خلال متابعة من هجمة منظمة للمريخ على الأهلي، ترتد من الشناوي وتصل لرمضان عجب ويسكنها الشباك بكل سهولة.

رقام موسيماني مع الأهلي في مختلف البطولات

خاض النادي الأهلي في عهد موسيماني 23 مباراة إفريقية ، فاز في 15 مباراة ، وتعادل في 5 مباريات وخسر ثلاث مباريات ، الأولى ضد سيمبا التنزاني بهدف بعيد عن ملعبه، والثانية والثالثة ضد صن داونز بهدف دون رد في القاهرة، وجنوب إفريقيا.

كما قاد موسيماني الأهلي في 48 مباراة بالدوري ، فاز في 34 مباراة ، وتعادل 12 ، وخسر مباراتين ، الأولى على سموحة 2-1 في الوقت القاتل، والثانية ضد غزل المحلة بهدف بدون رد، سجل المارد الأحمر 109 هدف في حين تلقت شباكة على 37 هدف.

وقاد موسيماني الأهلي في 6 مباريات ببطولة كأس العالم للأندية، حقق الفوز في 4 مباريات وخسر مباراتين، الأولى ضد بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، والثانية ضد بايرن ميونيخ بهدفين دون رد، سجل المارد الأحمر 9 أهداف وتلقى 6 أهداف بمونديال الأندية.