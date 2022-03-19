/686644/سفير-مصر-في-موسكو-يلتقي-مجموعة-من-المواطنين-الذين-غادروا-أوكرانيا-عبر-الأراضي-الروسية

التقي السفير نزيه النجاري سفير جمهورية مصر العربية في موسكو، مجموعة من المواطنين المصريين الذين غادروا من أوكرانيا عبر الأراضي الروسية، وذلك قبل عودتهم إلى أرض الوطن، في إطار الجهود التي بذلتها السفارة على مدار الأسابيع الماضية لفتح معابر آمنة لإجلاء المواطنين العالقين في مدن خاركيف وسومي وخيرسون وماريوبول.

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وتجدر الإشارة إلى أن سفارة مصر في موسكو قد أجرت اتصالات مكثفة على مدار الأسابيع الماضية للتنسيق مع الجانب الروسي، وسفارتنا في أوكرانيا، والجالية المصرية في أوكرانيا كذلك، لترتيب عمليات إجلاء المواطنين المصريين وأسرهم، حيث تمت استضافتهم على الأراضي الروسية منذ إجلائهم من أوكرانيا لحين الانتهاء من ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن.

سفير مصر في موسكو يلتقي مجموعة من المواطنين الذين غادروا أوكرانيا

وقد عبر المواطنون خلال اللقاء عن تقديرهم للجهود التي بذلتها سفاراتنا المعنية، وكذا السلطات الروسية في إجلائهم واستضافتهم وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن في أفضل الظروف.

وزيرة الهجرة: 80% من الطلاب المصريين بأوكرانيا عادوا لمصر

وكانت قد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن القيادة السياسية كانت حريصة طوال الوقت على أمن وسلامة الطلاب المصريين في أوكرانيا واستكمال دراستهم.

وأضافت مكرم، أن 2179 طالب سجلوا في مبادرة وزارتي الهجرة والتعليم العالي لاستكمال الطلاب العائدين من أوكرانيا لدراستهم.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أن 1238 طالبا عائد من أوكرانيا وليس لديهم أوراق ثبوت قيد بالجامعات، مضيفة أن مهلة 3 أشهر أمام الطلاب للتواصل مع الجامعات الأوكرانية لاحضار الأوراق المطلوبة.

وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن وزارة الهجرة ستتلقي أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا للتحويل للجامعات الاهيلة والخاصة لمدة أسبوعين، متابعة أن مازالت سفارتنا في دول الجوار الأوكراني تستقبل الطلاب العائدين من أوكرانيا.