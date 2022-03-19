/686641/حلمت-بالمستحيل-وحققته-إسراء-البابلي-أول-طبيبة-من-ذوي-الهمم-تفوز-بعضوية-نقابة-أسنان-القاهرة

حلمت بالمستحيل وحققته بتجاوزها الصعاب والعقبات وجعلت من الألم دافع قوي للإبداع.. إسراء البابلي أول طبيبة أسنان مصرية من فاقدي حاسة السمع تفوز في انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالقاهرة، لتصبح الأولي من ذوي الهمم تفوز بعضوية المجلس.

دوت الخليج

الدكتورة إسراء البابلي، كانت قد تقدمت للترشح في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة أسنان القاهرة، لتكون أول طبيبة مصرية من ذوي الهمم تقود هذه الخطوة.

الدكتورة إسراء البابلي

«اختارت هذه الخطوة لأثبت للجميع أن ذوي الهمم ليسوا أقل من الأشخاص العاديين في تقديم الخدمات والعمل، بل نتفوق عليهم أحيانا، ولاسيما في ظل اهتمام القيادة السياسية بفئة ذوي الهم ووضعها علي رأس أولوياتها».. هذا ما قالته الدكتورة إسراء البابلي، عن خوضها لتجربة الترشح في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة أسنان القاهرة.

أول متحدثة في تاريخ الأمم المتحدة فاقدة لحاسة السمع

الدكتورة إسراء البابلى هي أول طبيبة أسنان في العالم، ولدت فاقدة لحاسة السمع، فهي تعتمد علي التواصل من خلال قراءة الشفاه، كما أنها أصبحت أول متحدثة في تاريخ الأمم المتحدة فاقدة لحاسة السمع، وكانت قد ألقت خطابا أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في يوم المرأة في العلوم.

حصلت البابلي، علي نوط الامتياز من الدرجة الثانية علي الجامعات الخاصة المصرية، كما تم تكريمها من الرئيس السيسي فى منتدى شباب العالم ، كما أنها سفيرة لمبادرة حياة كريمة.

إسراء البابلي ودخلوها مجال طب الفم والأسنان

وعن دخولها مجال طب الأسنان، أفادت: في الماضي، كنا نمنع من الحصول علي حق اختيار الدراسة ومكانها، وعندما دخلت مجال طب الفم والأسنان شعرت بأنني أفتح الباب لأشخاص آخرين ليدخلوا أي كلية يريدونها، وعندما أنظر لأري شخصا إلي جانبي يضع سماعة وقوقعة ويقول لي أنه إلتحق بكلية الطب والأسنان، أشعر بالفخر لأنني مهدت له الطريق وعندما أري ذلك أشعر بأنني انتصرت وأنجزت أمر ما.

وأضافت:" ما دفعني للتفوق بالجامعة هو أنني لا أتردد أن أسأل، وكنت أواجه صعوبات منها أن البعض لا يتقبل أن شخصا ما يختلف عنهم، ولكني أري أنه من حقي أن أحلم وأختار مصيري، فهذه حياتي وطريقي ومعركتي.