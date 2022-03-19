/686636/الزعيم-لقبني-بـ-العفريت-وبشتري-لعب-لنفسي-أبرز-تصريحات-محمد-ثروت-في-برنامج-سهرانين

ظهر الفنان محمد ثروت في حلقة أمس الجمعة 18 مارس، من برنامج سهرانين مع أمير كرارة، وشاركته في الحلقة الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، والمطربة رشا الشرنوبي، وكانت هذه الحلقة هي الجزء الثاني للحلقة، وتم عرض الجزء الأول منها يوم الجميس 17 مارس.

دوت الخليج يرصد ظهور الممثل محمد ثروت في برنامج سهرانين مع النجم أمير كرارة

محمد ثروت في برنامج سهرانين مع أمير كرارة

صرح الفنان محمد ثروت خلال استضافته في برنامج سهرانين مع أمير كرارة، أن الزعيم عادل إمام لقبه بـ "العفريت" بعد أول مشهد قدمه معه في مسلسل مأمون وشركاه، وقال: "الزعيم عنده خبرة كبيرة يعرف بيها شطارة الممثل اللي معاه من أول جملة، فبعد تصوير أول مشهد معها قال للمخرج دا عفريت جبته منين"، وأوضح ثروت عن الكيميا التي حدثت بينه وبين الزعيم طوال المسلسل من بعد المشهد الأول.

محمد ثروت: "باشتري لعب أطفال لنفسي"

كشف الممثل محمد ثروت عن لعب الأطفال التي يشتريها لنفسه، حيث قال: "ممكن أدخل أنا وابني محل لعب، هو مايشتريش وأنا أخرج شاري لعب كتير ليا أنا"، وبرر بذلك حبه للعب الأطفال وأقتنائها، كما كشف عن أنه مازال يقرأ مجلة ميكي حتى الآن، حيث يضع النسخ في الحمام ليقرأها وهو بالداخل منفردًا.

محمد ثروت يروي تفاصيل عن الجزء الثاني بنك الحظ

كشف الفنان محمد ثروت عن عمل أسرة فيلم بنك الحظ على الجزء الثاني للفيلم، وأعرب أن الجميع يعملون بكل ما لديهم من قوة لكي يخرجون بالجزء الثاني بشكل أفضل من الأول مع الحفاظ على تصاعد الأحداث التي كانت في الجزء الأول، والتمسك بكل التفاصيل التي أحبها الجمهور في في بنك الحظ 1.

يجدر بنا ذكر أن فيلم بنك الحظ من بطولة محمد ثروت، محمد ممدوح وأكرم حسني، وهو كان فيلم كوميدي يحكي عن 3 شباب أصدقاء يحاولون سرقة البنك الذي يعمل فيه أثنان منهم، أثناء فترة تعطيل نظام الأمن وكميرات المراقبة في يوم ما، ولكنهم يفشلون وتحدث العديد من المواقف الكوميدية، وهو من إخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز الدين.