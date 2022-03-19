هيئة أركان أوكرانيا : مقتل قائد الجيش الثامن للمنطقة الجنوبية بالجيش الروسى

قالت هيئة الأركان الأوكرانية، أن قائد الجيش الثامن للمنطقة الجنوبية بالجيش الروسي وهو برتبة فريق قد قتل ، متابعة: "أوقفنا تقدم القوات الروسية باتجاه مدينة ميكولايف"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".

وفقدت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم مؤقتا إمكانية الوصول إلى بحر آزوف بعد سيطرة القوات الروسية على ميناء ماريوبول حسبما ذكرت شبكة العربية. ومن ناحية أخرى، قال رئيس بلدية ميليتوبول الأوكرانية، إن الجيش الروسى يحكم سيطرته على المدينة بشكل كامل، حسبما ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية، وأكد رئيس البلدية أن المدينة تعانى من نقص حاد فى المواد الغذائية والطبية. ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الرابع والعشرين على التوالي، اليوم السبت، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددا من القيادات الأمريكية والكندية على رأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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