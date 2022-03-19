القوى العاملة: تدريب 36 موظفا ومتطوعي لأسقفية الخدمات المسكونية علي مبادئ السلامة...

قامت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوي العاملة، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بتنفيذ برنامج تدريبي لـ 36 مستفيد من الموظفين والمتطوعين في المناطق المستهدفة للأسقفية من مناطق القاهرة ، والإسكندرية، وبني سويف، والمنيا ، وذلك على مبادئ السلامة والصحة المهنية والتصرف الأمن في حالات الطوارئ.

جاء ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة والكنيسة القبطية الارثوذكسية والذى وقعه قداسة البابا تواضروس الثاني بصفته بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، إيمانا بأهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى القومي، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامة أفراد الشعب المصري والعمل على توفير مناخ حياة آمنة .

وأكد الوزير دور وزارة القوى العاملة في تعزيز التعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك لرفع الوعي المجتمعي في مجالات السلامة والصحة العامة.

وقال سعفان في رسالة للمتدربين: إن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هي رسالة الإنسانية فمن حق كل إنسان أن يتمتع بالسلامة والصحة وأن يحافظ عليهم لأنهم هبة ونعمة من الله للبشر ، مؤكدا أنه يجب علينا جميعا حكومة وشعباً ومجتمعاً أن نبذل قصار جهدنا من أجل الوصول الى الهدف المنشود وهو بناء جيل يعي إجراءات السلامة والصحة العامة و يتصرف بطريقة آمنة وصحيحة في حالات الخطر .

وأشار إلي أننا لا يمكن أن ننسى أو نتناسى الدور الذى تلعبه السلامة والصحة المهنية فى تقليل الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاجية والتأثر المباشر لها على الناتج القومى، لافتا إلي أننا كلنا شركاء فى المسئولية من أجل نشر الوعي بكل مكان، وكل مدرسة، وكل منزل، وكل منشأة من أجل خفض معدلات الإصابة والحوادث ذات الخطورة العالية، والذى يتولد عنها أخطاراً جسيمة.

قام بتقديم البرنامج التدريبي كل الدكتور يوحنا الخراط ، والكيميائي محمد حسن من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوي العاملة.