برعاية وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة ...إعلان نتائج بطولة كرة الماء ...

برعاية د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انتهت أمس الجمعة فعاليات بطولة كرة الماء لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، والتي أقيمت بمجمع قطاع حمامات السباحة بالجامعة الأمريكية، بالتعاون بين الاتحاد الرياضي للجامعات والاتحاد المصري للسباحة، بمشاركة ١٨٠ طالبا من ١١ جامعة (الأمريكية، الألمانية، البريطانية، القاهرة، الأكاديمية العربية، حلوان، أسلسكا، مصر الدولية، قناة السويس، عين شمس، التعليم العالي).

وقد أقيمت البطولة تحت إشراف د.صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وك. بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، ود.ياسر مبروك مقرر لجنة المسابقات ومسؤول البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات.

وقد أسفرت نتائج البطولة عن الآتي:

المركز الأول: الجامعة الأمريكية.

المركز الثاني: الأكاديمية العربية.

المركز الثالث: جامعة مصر الدولية.

المركز الرابع: جامعة القاهرة.