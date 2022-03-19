سفير مصر في موسكو يلتقي مجموعة من المواطنين الذين غادروا أوكرانيا عبر...

استقبل السفير نزيه النجاري سفير جمهورية مصر العربية في موسكو مجموعة من المواطنين المصريين الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا عبر الأراضي الروسية، وذلك قبل عودتهم إلى أرض الوطن، في إطار الجهود التي بذلتها السفارة على مدار الأسابيع الماضية لفتح معابر آمنة لإجلاء المواطنين العالقين في مدن خاركيف وسومي وخيرسون وماريوبول.
وتجدر الإشارة إلى أن سفارة مصر في موسكو قد أجرت اتصالات مكثفة على مدار الأسابيع الماضية للتنسيق مع الجانب الروسي، وسفارتنا في أوكرانيا، والجالية المصرية في أوكرانيا كذلك، لترتيب عمليات إجلاء المواطنين المصريين وأسرهم، حيث تمت استضافتهم على الأراضي الروسية منذ إجلائهم من أوكرانيا لحين الانتهاء من ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن.
وقد عبر المواطنون خلال اللقاء عن تقديرهم للجهود التي بذلتها سفاراتنا المعنية، وكذا السلطات الروسية في إجلائهم واستضافتهم وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن في أفضل الظروف.
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