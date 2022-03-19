عاجل- وزير الإسكان يتابع توسعات محطة صرف النوبارية

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى الرئيسية بطاقة حوالى 22 ألف م3/ يوم بمدينة النوبارية الجديدة.





وقال الوزير: بلغت نسبة إنجاز مشروع التوسعات مرحلة متقدمة، وذلك فى إطار خطة الدولة للتوسع فى استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى رى المسطحات الخضراء والأشجار، والحد من استخدام المياه النقية فى الزراعة.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصبح بطاقة 28500 م3/ يوم، لاستيعاب التوسعات الحالية والمستقبلية للمدينة، فى إطار خطط التنمية التى تنفذها الدولة.

وفى ذات السياق، قام وفد من مسؤولى الوزارة ضم المهندس أحمد ياسر، بقطاع المرافق ومسؤولى القطاع، والمهندس أمين زينهم، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، والمهندس صلاح محمد، من قطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمحطة، يرافقهم مسؤولو شركة المقاولون العرب ومدير المشروع ومهندسو المكتب الاستشارى ومدير الموقع، حيث تم التأكيد على ضرورة دفع العمل بالمشروع حتى تدخل توسعات المحطة ضمن منظومة الصرف الصحى بالمدينة فى الموعد المحدد، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات المرافق والخدمات المختلفة.

من جانبه، أوضح المهندس أمين زينهم، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أن مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى لمدينة النوبارية الجديدة يتكون من (وحدة المدخل والمصافى - 2 حوض موازنة - 2 حوض تهوية - 4 أحواض ترسيب نهائى - 1حوض كلور ومبنى الكلور - محطة رفع السيب النهائى - محطة رفع الحمأة العادى والزائدة - 2 حوض تركيز حمأة - محطة رفع الحمأة المركزة - محطة رفع مياه الإضافى - 27 حوض تجفيف حمأة - مبنى مولد ومحول جهد متوسط- مبنى الإدارة والمخزن والورشة - خط طرد المحطة طول 10.5 كم).

تجدر الإشارة إلى أن محطة المعالجة الرئيسية بمدينة النوبارية الجديدة سبق إسناد تنفيذها لشركة المقاولون العرب بطاقة حوالى 6500 متر مكعب / يوم قابلة للتوسع، وتم تكليف المركز القومى للبحوث لتقييم الحالة الفنية للمحطة القائمة لإعادة تأهيلها لتصبح الطاقة الإجمالية للمحطة 28500 ألف متر مكعب/يوم.