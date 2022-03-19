تلقى الوزير، تقريرا بذلك من مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر فبراير الماضى، موضحا أن المديرية صرفت منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، منها 22 ألف جنيه لـ11 عاملا "منح مولود جديد"، و3 منح زواج لعامل بمبلغ 9 آلاف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل بمبلغ 2000 جنيه، وصرف 7000 جنيه لـ2 عمال لعمل عمليات جراحية صغرى وكبرى، فضلاً عن تسجيل 51 عاملا جديدا على المنظومة.
وقامت المديرية فى مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 25 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون فى نطاق المحافظة، واستخرجت 500 شهادة قياس مستوى المهارة، و600 كارنيه مزاولة الحرفة.
وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 199 منشآت من خلال التفتيش الدورى النهارى والليلى والحملات، وعقد 4 ندوات توعية، كما تم تلقى 54 شكوى عمالية وتم تسوية 15 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ9 شكاوى، و16 شكوى ما زالت تحت البحث.
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 28 منشأة، وإعادة التفتيش على 63 منشأة، وأسفر عن تحرير 16 محضر سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وبحث شكوى، وإجراء 47 قياسا لـ11 منشأة، وفى مجال التدريب المهنى نفذت المديرية دورة تدريبية فى مجال مهارات اللغة الإنجليزية بديوان عام المديرية لرفع كفاءة الشباب لتأهيلهم لسوق العمل.
وقال إن المديرية تابعت الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تعيين 664 شابا بجنوب سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.