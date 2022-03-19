جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين 664 شابا بجنوب سيناء، منهم اثنين "قادرون باختلاف" من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغ عددهم 893 شابا.





تلقى الوزير، تقريرا بذلك من مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر فبراير الماضى، موضحا أن المديرية صرفت منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، منها 22 ألف جنيه لـ11 عاملا "منح مولود جديد"، و3 منح زواج لعامل بمبلغ 9 آلاف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل بمبلغ 2000 جنيه، وصرف 7000 جنيه لـ2 عمال لعمل عمليات جراحية صغرى وكبرى، فضلاً عن تسجيل 51 عاملا جديدا على المنظومة.

وقامت المديرية فى مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 25 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون فى نطاق المحافظة، واستخرجت 500 شهادة قياس مستوى المهارة، و600 كارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 199 منشآت من خلال التفتيش الدورى النهارى والليلى والحملات، وعقد 4 ندوات توعية، كما تم تلقى 54 شكوى عمالية وتم تسوية 15 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ9 شكاوى، و16 شكوى ما زالت تحت البحث.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 28 منشأة، وإعادة التفتيش على 63 منشأة، وأسفر عن تحرير 16 محضر سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وبحث شكوى، وإجراء 47 قياسا لـ11 منشأة، وفى مجال التدريب المهنى نفذت المديرية دورة تدريبية فى مجال مهارات اللغة الإنجليزية بديوان عام المديرية لرفع كفاءة الشباب لتأهيلهم لسوق العمل.

وقال إن المديرية تابعت الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.