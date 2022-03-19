/686627/موعد-أتلتيكو-مدريد-ضد-ورايو-فاليكانو-فى-الدوري-الإسباني

يدخل فريق أتلتيكو مدريد ضيفا ثقيلا على ورايو فاليكانو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، اليوم السبت، على ملعب ملعب تيريزا ريفيرو ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أعلن رالف رانجينيك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة اتلتيكو مدريد، في لقاء يجمع بين الفريقين في إياب الدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس قائمة التشكيل الأساسي، والتي يدخل بكل قوة وروح عالية بعد تسجيل هاتريك مع الشياطين الحمر بالدوري الإنجليزي أمام توتنهام.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: ماجواير، فاران، دالوت، تيليس.

خط الوسط: فريد، برونو فرنانديز، ماكتومناي.

خط الهجوم: رونالدو، سانشو، إيلانجا.

تشكيل اتلتيكو مدريد أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمي: يان أوبلاك

خط الدفاع: سافيتش، خيمينيز، رينيلدو

خط الوسط: هيريرا، يورينتى، كوكي، لودى، رودريجو دي بول

خط الهجوم: جواو فيليكس، أنطوان جريزمان

التقي الفريقين من قبل فى مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا، وحضر التعادل الإيجابي بينهم.

فيما أحرز فريق مانشستر يونايتد في شباك أتلتيكو مدريد هدف وحيد، بينما سجل أتلتيكو مدريد في شباك الشياطين الحمر هدف وحيد.

حقق فريق أتليتك بيلباو الفوز على نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 2/1، ضمن مباراة قبل النهائي بالسوبر الإسباني المقام على ملعب " الملك فهد" بالمملكة العربية السعودية.

وكانت المباراة متقاربه في المستوى بين الفريقين فكلامها حاول أن يفوز من خلال هجمات شكلت خطورة على الحارسين، قبل أن يعود أتليتك بيلباو بريمونتادا تاريخية بعد تأخره أمام أتليتكو مدريد.

وأفتتح الأهداف أوناي سيمون في الدقيقة 62 بعدما أحرز هدف في مرماه لصالح أتليتكو مدريد، ثم عادوا بيلباو مرة أخرى وسجلوا الهدف الأول عن طريق بيراي ألفاريز في الدقيقة 77 ثم عزز نيكو ويليامز بالهدف الثاني بادقيقة 81.

لتنتهي المبارة بفوز غالي لأتليتك بيلباو الذي ضرب موعداً في النهائي مع ريال مدريد بعدما تفوق الملكي أمس على برشلونة 3/2 في لقاء ماراثوني.

نتيجة مباراة أتيليكو مدريد ضد ليفربول

الجدير بالذكر أن حقق ليفربول الفوز على اتليتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل الفريق الإسباني.

وجاء الهدف الثاني لمحمد صلاح والثالث لفريقة من خلال ركلة جزاء، من خلال تسديدة ضعيفة علي مرمي أوبلاك في الزاوية اليمنى، الفارغة، وجاءت ضربة الجزاء، من خلال تدخل مدافع اصحاب الارض على البرتغالي ديجو جوتا.