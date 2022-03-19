تفقد السيسى منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (الأهرام) وتحت عنوان "الرئيس يتابع تنفيذ المشروعات القومية فى مصر القديمة والقاهرة التاريخية"، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى قام بجولة تفقدية، بعد ظهر أمس، فى منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية؛ لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى حرص، خلال جولته، على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنين والأسر التى تصادف وجودهم أثناء مروره، حيث هنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما استفسر عن أحوالهم المعيشية، واستمع لمطالبهم.

وتحت عنوان (استراتيجية جديدة لتدبير الاحتياجات من القمح)، أشارت صحيفة (المصرى اليوم) إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ استراتيجية توفير احتياجات مصر من القمح، إذ اتخذ مركز البحوث الزراعية خطوات جادة نحو مضاعفة إنتاجية محصول القمح، وزيادة المساحات المنزرعة، إذ من المتوقع زيادة السعات التخزينية من محاصيل الحبوب عما كانت عليه، وتقديم محفزات مالية للمزارعين لمضاعفة كميات توريد القمح؛ ما يسهم فى وصول إنتاج مصر من القمح لأكثر من 10 ملايين طن سنويا.

وأضافت الصحيفة أنه تماشيًا مع الحملات الموسعة التى تنفذها جهات الدولة المختلفة، لمراقبة الأسواق ومنع احتكار السلع من قبل التجار الجشعين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، أكد أئمة وخطباء المساجد، على مستوى الجمهورية، خلال خطبة الجمعة، ضرورة الضرب بيدٍ من حديد على أيدى محتكرى السلع ومن يستغلون الأزمات لرفع أسعار السلع والمواد الغذائية على المواطنين.

من جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى قرار مجلس الوزراء برفع سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية من 70 لـ75 جنيهًا، بواقع 5 جنيهات فقط، و10 جنيهات للإسطوانة التجارية لتصبح بـ150 جنيهًا.

ورياضيا، وتحت عنوان (الأهلى يُسقط المريخ بثلاثية إفريقية)، ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى استعاد ذاكرة الانتصارات، بعد فوزه على المريخ السودانى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما، مساء أمس، على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وأضافت الصحيفة أن الأهلى يكفيه التأهل رسميًا لدور الثمانية فى حال خسارة الهلال السودانى أمام صن داونز فى المباراة المقرر لها اليوم فى نفس الجولة، أو تحقيق الفوز على الهلال فى مباراته الأخيرة، خاصة أن الفريق رفع رصيده إلى 7 نقاط، احتل بها المركز الثانى فى مجموعته خلفًا لصن داونز، الذى ضمن التأهل رسميًا بصرف النظر عن نتيجة مباراة الهلال السودانى.

وأشارت إلى أنه رغم الفوز الذى حققه الأهلى إلا أن لاعبيه لم يقدموا أداءً طيبًا، بعدما ظهر معظم اللاعبين بصورة متواضعة، خصوصا فى الشوط الأول ومنتصف الشوط الثانى، وتحديدًا قبل إجراء المدير الفنى للفريق بيتسو موسيمانى عدة تغييرات أعادت للفريق توازنه، فقد ظهر اللاعبون فى حالة إرهاق وغياب تركيز فى معظم أوقات المباراة.