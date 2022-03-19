/686626/تشكيل-الزمالك-المتوقع-ضد-بترو-أتلتيكو-الأنجولى-فى-دورى-أبطال-أفريقيا

يحل نادى الزمالك ضيفاً على بترو أتلتيكو الأنجولى فى دورى أبطال أفريقيا ، ضمن المجموعة الرابعة، بجانب الوداد المغربى وساجرادا الأنجولى، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل الزمالك المتوقع ضد بترو أتلتيكو الأنجولى

فى حراسة المرمي: محمد أبو جبل

في خط الدفاع: حازم إمام – محمود الونش – محمد عبد الغني – أحمد فتوح

في خط الوسط: يوسف أوباما – روقا- أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي

فى خط الهجوم:سيف الجزيري.

قائمة الزمالك أمام بترو اتليتكو:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.‎

الزمالك يودع بطولة دوري الأبطال مبكراً

وودع الزمالك البطولة بشكل رسمي بعد خسارته اللقاء الأخير أمام الوداد بهدف نظيف، في المقابل فاز بترو أتليتكو على ساجرادا ليضمن تأهله بجانب الوداد قبل نهاية الجولات بجولتين.

وخضعت بعثة الزمالك للمسحة فور وصول الفريق إلى أنجولا، لمواجهة بترو أتليتكو يوم السبت القادم.

تاريخ مواجهات الزمالك أمام أندية أنجولا

التقى نادي الزمالك أمام أندية أنجولا فى 10 مواجهات ، نجح الفارس الأبيض فى الفوز خلال 5 مباريات وخسر مرة واحدة، بينما حضرر التعادل فى 4 مباريات.

فيما التفي الفريقن من قبل 3، فى الكونفدرالية الأفريقية 2019، تعادل الزمالك فى الأولى إيجابيا، وفاز فى الثانية 1 – 0، والاخيرة حضر التعادل بنتيجة 2-2.