/686625/موعد-مباراة-تشيلسي-أمام-ميدلزبره-في-ربع-نهائي-كأس-الاتحاد-الإنجليزي

يدخل فريق تشيلسي أمام فريق ميدلزبره، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، على ملعب ريفرسايد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

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ميدلزبره ضد تشيلسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

حقق تشيلسي الفوز على نظيره ليل بنتيجة 2/1، ضمن مباريات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ليتأهل تشيلسي لدور الثمانية بعدما حقق الإنتصار وكانت انتهت المواجهة الأولى بالفوز 2/0، ليؤكد البلوز همينته وسيطرته ليتأهل للدور القادم.

تشيلسي ضد ليل

وسيطر لاعبوا تشيلسي على المباراة منذ بدايتها، وهددوا مرمى ليل في اكثر من كرة حتى سجلوا هدفين عن طريق بوليسيتش في الدقيقة 45 ، وأزبليكويتا بالدقيقة 77، بينما أحرز هدف ليل الوحيد بورك بلماز في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

يوفنتوس يخسر أمام فياريال بثلاثية

وفي مفاجأة كبرى خسر يوفنتوس بنتيجة 3/0 أمام فياريال ليودع البطولة بهزيمة قاسية أمام الفريق الإسباني الذي قدم لقاء قوي وأستطاع أن يفوز بنتيجة كبيرة.

وسجل الأهداف كلاً من جيرارد مورينو في الدقيقة 78 ثم عزز توريس بالهدف الثني في الدقيقة 85، وأختتم أرنوت بالهدف الثالث في الدقيقة 90 ليقتل المباراةـ وبتأهل فريقه للدور القادم.

تشكيل تشيلسي لمواجهة ليل

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: كريستنسين، سيلفا، روديجر.

خط الوسط: أزبيليكويتا، كانتي، جورجينيو، كوفاسيتش، ألونسو.

خط الهجوم: بوليسيتش، هافيرتز