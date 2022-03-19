أرسنال ضيفاً على أستون فيلا فى الدوري الإنجليزي

/686624/أرسنال-ضيفا-على-أستون-فيلا-فى-الدوري-الإنجليزي

يستعد فريق أستون فيلا لمباراته ضد نظيره أرسنال علىملعب " فيلا بارك "، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

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يخوض أستون فيلا ضد أرسنال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

حقق ليفربول الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 2/0، على ستاد "الإمارات"، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ أرسنال المباراة بشكل أفضل وهددوا مرمى ليفربول في أكثر من كرة، ولكن تألق أليسون بيكر وأنقذ شباكه وحافظ على نظافتها.

أرسنال ضد ليفربول

حتى بادر ليفربول بالتسجيل عن طريق ديوجو جوتا في الدقيقة 54 بتصويبة قوية من الجهة اليسرى سكنت شباك أرسنال، ثم دخل بعدها محمد صلاح وقام بتغيير الأداء الهجومي للريدز، وسجل الفريق الهدف الثاني عن طريق فيرمنيو بعد جملة بين خط هجوم ليفربول شارك فيها محمد صلاح بالدقيقة 62.

ولم يستطيع أرسنال في العودة للمباراة ليفوز ليفربول بثنائية، وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 69 في المركز الثاني وأصبح على بعد نقطة واحده من مانشستر سيتي المتصدر، بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة رقم 51 بالمركز الرابع.

تشكيل أرسنال أمام ليفربول:

حراسة المرمى: رامسدال.

خط الدفاع: سيدريك، بن وايت، جابرييل، تيرني.

خط الوسط: توماس بارتي، تشاكا، أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، لاكازيت.