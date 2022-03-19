مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة الزمالك أمام بيترو أتلتيكو ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

يخوض فريق بيتروأتلتيكو ضد الزمالك، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالة عصراً.

يخوض شباب رياضي بلوزداد ضد النجم الساحلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض أستون فيلا ضد أرسنال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

ميدلزبره ضد تشيلسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الساعبة والربع مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

حقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ضرب محمد شريف بالهدف الثاني والتقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثانية والسبعين من عمر المباراة، من خلال علي معلول أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها محمد شريف بتسديدة من لمسة واحدة مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

أكد النادي الأهلي بالهدف الثالث في شباك المريخ السوداني في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر اللقاء، من خلال أحمد عبد القادر استغل خطأ من المدافع صلاح الدين نمر في تمرير الكرة ونجح في قطع الكرة والتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بشكل رائع في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

جاء هدف المريخ السوداني بهدف التعادل في الدقيقة الستين من عمر اللقاء، من خلال متابعة من هجمة منظمة للمريخ على الأهلي، ترتد من الشناوي وتصل لرمضان عجب ويسكنها الشباك بكل سهولة.