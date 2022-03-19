بدء إنشاء كوبريين جديدين بتكلفة 18 مليونا غرب مدينة كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - شهد موقعا إنشاء كوبريين جديدين على ترعة ميت يزيد بمدينة كفر الشيخ قبالة موقف كفر الشيخ وإدارة المرور، نقل المعدات لبدء الإنشاء، لتيسير الحركة المرورية، وحل مشكلة التكدس بمنطقة القنطرة البيضاء شرق مدينة كفر الشيخ، موقف كفر الشيخ.





ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بسرعة إنشاء كوبريين بمدينة كفر الشيخ على ترعة ميت يزيد بتكلفة قدرها 18 مليونا و800 ألف جنيه، الأول إنشاء كوبرى جديد قبل مسجد المرور، لتيسير الحركة المرورية بمنطقة القنطرة البيضاء ليكون مقابلا لإدارة المرور بالقنطرة البيضاء بالمدخل والمخرج الرئيسى لمدينة كفر الشيخ من الناحية الشرقية، والكوبرى الآخر على ترعة ميت يزيد مقابل موقف دسوق إسكندرية بجوار الكوبرى الحالى. واطلع محافظ كفر الشيخ على الرسومات الهندسية الخاصة بالكوبريين، مؤكدا أنه يتابع بنفسه الأعمال التى سيتم البدء بها قريبا، لتيسير الحركة المرورية وتيسير عملية دخول وخروج المواطنين.

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