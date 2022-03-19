اليوم..التنسيقية تواصل ورش عمل الموسم الأول للمنتديات بمبادرة محو الأمية

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تجري تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، ورشة العمل الخاصة بمبادرة محو الأمية ضمن "المنصة الحوارية للعدالة الثقافية" التي أطلقتها منتديات التنسيقية في موسمها الأول.

دوت الخليج

وخلال الورشة يلتقي كلا من لبنى خليفة ويوسف عماد، المسئولان عن المبادرة، ومعهما ماجد طلعت، عضو المنتديات، مع ماجدة خليل، مدير وحدة البروتوكولات بالهيئة العامة لتعليم الكبار" العضو الحكومي"، وأحد الممثلين عن جمعية مصر الخير" عن المجتمع المدني".

وتأتي تلك الورش حيث يلتقي المسئول عن المبادرة ومعه ممثل عن منتديات التنسيقية بممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وعن طلاب الجامعات، لمناقشتهم في القضية المطروحة والاستماع لوجهة نظرهم بهدف الوصول لورقة عمل تحقق الهدف المطلوب.

التنسيقية تواصل ورش عمل الموسم الأول للمنتديات بمبادرة محو الأمية

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت "المنصة الحوارية للعدالة الثقافية" باعتبارها نتائج فاعليات الموسم الأول للمنتديات، والتي تتناول ٤ محاور ضمن ملف العدالة الثقافية وهي محور تطوير قصور الثقافة ومحور محو الأمية ومكافحة الإدمان، ومحور أطفال بلا مأوى" أطفال الشوارع".

ويتم الانتهاء من المحاور الأربعة على مرحلتين، الأولى عبر ورش عمل يشارك فيها عدد من المهتمين من داخل المنتديات بالإضافة إلى عدد من المختصين والمهتمين من خارج أعضاء التنسيقية، وذلك للوصول لمخرج يحقق الهدف المطلوب.

أما المرحلة الثانية فهي عبارة عن حلقات نقاشية مع شخصيات أكثر تخصصاً كممثلين من الجهاز التنفيذي والمجالس التشريعية والمجتمع المدني بهدف الوصول لصيغة مثلى للمحور محل النقاش.