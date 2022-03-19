انقطاع الكهرباء عن 14 قرية بـ كفر الشيخ اليوم.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - ولفتت إلى أنه سيتم فصل الكهرباء عن مراكز "كفر الشيخ، دسوق، الرياض، بيلا، قلين، الحامول، سيدي سالم"، لافتة إلى أن الانقطاع سيكون من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً.

وأشارت إلى أن القرى التى سيشملها انقطاع الكهرباء هى: "المرابعين شرق كفر الشيخ، وتتأثر قرية المرابعين وتوابعها ، وفصل التيار الكهربائي عن مغذى الصافية جنوب دسوق، وتتأثر بالفصل قرية الصافية وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي النوري سيدي سالم، وتتاثر بالفصل قرية النوري وجزء من منشية عباس".

وتابعت: "سيتم فصل التيار عن مغذي كفر العجمي ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية العجمي وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذى عربان بفوه، وتتأثر بالفصل قرية العربان وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الثروة السمكية بالرياض، وتتأثر بالفصل مجلس قروي الحصفه، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي المزلقان بدسوق، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الحوه ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية الحوه وتوابعها".

واستطردت: "الفصل يشمل مغذي شعلان، وتتأثر بالفصل منطقة شعلان وعجلان، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي أبو رواس بدسوق ، وتتأثر بالفصل منطقة الروس والمركز الطبي والاسكان، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الروضة بسيدي سالم، وتتأثر بالفصل قريتي الروضة وعبدالباعث، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الإسراء ، وتتأثر بالفصل أبراج الربيع 1 و2 و3 و4 و5".