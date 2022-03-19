هند صبري تشيد بأداء متسابقة في مشهد تمثيلي لها : «عملتيه أحسن مني»

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فاجأت المتسابقة ماريا أسامة من فئة التمثيل لجنة تحكيم برنامج الدوم حيث قدمت ماريا مشهد من الفيلم القصير «صباح الفل» المستوحى من مسرحية أجنبية تحت اسم «الاستيقاظ» والتي قد قدمتها الفنانة هند صبري سابقًا.

دوت الخليج يرصد انبهار لجنة تحكيم برنامج الدوم بـ ماريا أسامة المتسابقة من فئة التمثيل وذلك خلال السطور القادمة.

ماريا أسامة تبهر لجنة التحكيم

وقالت الفنانة هند صبري على أدائها: عملتي المشهد أحسن مني ومبسوطة بكدا وعايزة أقولك أن صباح الفل فيلم قصير بس من أصعب الحاجات اللى عملتها في حياتي وهو محتاج تملي كل حتة من المسرح وعقل المتفرج لحد حياة الست الروتينية والجواز والمسئولية.

وتابعت هند، قائلة: ولازم الناس تطلع من الـ 7 دقايق مصدقة أن الشخصية دي مطحونة وتايهة وانتي ادتيني ده والمشهد محتاج احتراف وانتي ممثلة محترفة، لتتفق أنغام على رأي هند صبري، قائلة: هند قالت كل الكلام، وانتي عندك حضور وإحساسك حلو وحسيت أنك شخصية حقيقة وصدقتك ودمك خفيف وحركتك حلوة.

مواعيد عرض برنامج الدوم للمواهب

وفي سياق متصل، يذاع برنامج الدوم في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة ON، وتشهد الحلقات المقبلة اختيار اثنين من كل من حلقة في مسابقة الغناء والتمثيل، وواحد فقط من مسابقة التقديم التليفزيوني لتأهلم المرحلة النهائية، التي ستنطلق بعد 5 حلقات من الآن، والتي يترقبها الجمهور وأهالي المتسابقين بشوق عريم.

تفاصيل برنامج الدوم للمواهب

ومن الجدير بالذكر، أن تعود بداية برنامج «الدوم» إلى يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير الماضي، ويعتبر الدوم أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وأعلن عدد من النجوم حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

كما حضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم عدد كبير من النجوم المصريين، وهم في غاية السعادة مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء والتقديم التلفزيوني وغيرها من المواهب، وحققت الحلقات السابقة نسب مشاهدات عالية من البرنامج، كما تابعه جمهور عريض، لأنه أول برنامج لإكتشاف المواهب مصري 100%.