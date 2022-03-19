نشرة أخبار الفن: الموت يفجع كاظم الساهر في زوجته الأولى.. شيرين عبد الوهاب تكشف لـ دوت الخليج حقيقة حملها.. وهذا سبب انفصال محمود المهدي عن منة عرفة

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شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة الموافق 18 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع تحيا مصرخلال السطور التالية.

السر وراء انفصال منة عرفة ومحمود المهدي

تصدر خبر طلاق منة عرفة ومحمود المهدي التريند خلال الأيام الماضية، وقد خرج محمود المهدي عن صمته ليعلن عن الأسباب التي أدت إلى طلاقه من منة عرفة وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وصرح المهدي عن أسباب انفصاله من منة عرفة عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات الشهير إنستجرام، والذي كان محتواه: كبيرهم كان سبب كبير في الانفصال مابينا كنت جمبها وقت ماجتلها المكالمة من الشخص ده بس الايام الجايه هيتم توضيح بعض من نقاط المكالمة اما عن الحياة الخاصة مش هدخلها على السوشيال بتمنى الخير والله لأي حد كان في حياتي وربنا يوفقك الجميع في الخير ويهدينا جميعا.

كاظم الساهر يعلن وفاة طليقته وأم أولاده

توفيت منذ قليل، السيدة عروبة الساهر، طليقة الفنان العراقي كاظم الساهر ووالدة أولاده الاثنان وسام وعمر، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة أو أية تفاصيل خاصة بموعد ومكان الجنازة.

وطالب القيصر جمهوره بالدعاء لها، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. السيدة عروبة الساهر والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله، الفاتحة".

شيرين عبدالوهاب لـ دوت الخليج: «مش حامل أنا باكل كتير اليومين دول»

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل بعد ظهورها في فيديو بوزن زائد مما جعل الجمهور يخمن بأنها حامل، وقد صرح مصدر مقرب من شيرين لـ دوت الخليج عن حقيقة حملها.

قال مصدر مقرب من المطربة شيرين عبد الوهاب لـ دوت الخليج، الآتي: هي مش حامل ده بسبب الأكل والفترة الجاية هي هترجع لطبيعتها تاني".

ومن الجدير بالذكر، أن ترجع بداية الجدل المثار حول شيرين إلى إحيائها حفل زفاف مصمم الحفلات أحمد ياسين في أحد الفنادق الشهيرة، وقد ظهرت في الفيديوهات بوزن زائد وكانت تغني للعروسين وسط تفاعل كبير من الحاضرين.