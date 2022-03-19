جدة - نرمين السيد - سأل الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال جولته التفقدية فى منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية، مجموعة من المواطنين حول الأسعار.





وقالت إحدى السيدات التى تصادف مرورها مع أطفالها: "الدنيا غالية شوية"، وسأل الرئيس: "المنافذ اللى فتحت عاملة إيه، بتروحوا المنافذ؟، كل الهايبرات الكبيرة فيها نفس الكلام". ووجه حديثه لطفلة قائلا: "خايفة ليه، اسمك إيه، خايفة ليه يا حلوة، أنا عايز أكلمك، عامله إيه فى التعليم، بتذاكرى كويس؟"، كما وجه رسالة لوالدة الأطفال: "أغلى حاجة تقدميها للولاد التعليم الكويس".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى لسيدة: أغلى حاجة تقدميها للولاد التعليم الكويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.