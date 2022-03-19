هند صبري تمازح متسابق من فئة الغناء: «ممكن نستلف الجمهور منك يومين؟»

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سيطرت على الفنانة هند صبري حالة من المرح مع المتسابق أسامة عطية التي مازحته، وهو متسابق من فئة الغناء في برنامج «الدوم» وذلك بعد تقديمه لأغنية الطيب أحسن للمطرب القدير محمد عدوية، وقد تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

دوت الخليج

هند صبري تمازح متسابق من فئة الغناء

ومازحت هند صبري المتسابق أسامة عطية، قائلة: طب ممكن نستلف الجمهور منك يومين؟ أنت متمكن وصوتك قوي وبتعرف تقف على المسرح بس نفسي تحس بالكلام لأنك ساعات دماغك بتروح في حتة تانية ومش مركز في الكلام وتحية لـ والدتك.

كما قد علق المخرج يسري نصر الله على أداء أسامة عطية المتسابق من فئة الغناء، قائلًا: طلتك حلوة وصوتك قوي بس لما الجمهور بيتحمس زيادة لمطرب مش بيخلينا نسمعه كويس.

مواعيد عرض برنامج الدوم

ومن الجدير بالذكر، أن يذاع برنامج الدوم في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة ON، وتشهد الحلقات المقبلة اختيار اثنين من كل من حلقة في مسابقة الغناء والتمثيل، وواحد فقط من مسابقة التقديم التليفزيوني لتأهلم المرحلة النهائية، التي ستنطلق بعد 5 حلقات من الآن، والتي يترقبها الجمهور وأهالي المتسابقين بشوق عريم.

تفاصيل برنامج الدوم للمواهب

وتعود بداية برنامج «الدوم» إلى يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير الماضي، ويعتبر الدوم أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وأعلن عدد من النجوم حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

كما حضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم عدد كبير من النجوم المصريين، وهم في غاية السعادة مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء والتقديم التلفزيوني وغيرها من المواهب، وحققت الحلقات السابقة نسب مشاهدات عالية من البرنامج، كما تابعه جمهور عريض، لأنه أول برنامج لإكتشاف المواهب مصري 100%.

برنامج الدوم بوابة النجوم

ويشار إلى أن برنامج الدوم قد حظى في الحلقات الماضية باهتمام جماهيري كبير منذ عرضه على قناة ON، وتعاونت وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة مع برنامج الدوم وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتحت إشراف وتنفيذ شركة ميديا هب (سعدي جوهر).