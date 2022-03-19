/686616/عمرو-أديب-يشيد-بـ-ويجز-بعد-حفله-في-الرياض-رابر-تقيل-ونجاحه-غير-طبيعي

دعم الإعلامي عمرو أديب الرابر ويجز، وذلك أثناء حلقة اليوم من برنامج «الحكاية مع عمرو أديب» المذاع عبر شاشة قناة mbc مصر، وصرح بعض التصريحات حول حفل ويجز بالسعودية، يرصدها لكم دوت الخليج وذلك خلال السطور القادمة.

عمرو أديب عن ويجز

قال عمرو أديب عن حفل ويجز بالسعودية: نجاح غير طبيعي، ايه كمية الجمهور دا، مش جمهور عادي دا جمهور حافظ كل أغنية.

وتابع، قائلًا: أنا من رأيي دي من أنجح الحفلات اللي اتعملت في موسم الرياض.

وأضاف: وطلعت بقى ناس بتاعت فضيلة يقولوا ايه اللي هو لابسه دا لا ايه اللي هو عمله دا، والراب دا نوع من أنواع الفن الصعب جدا.

وأردف، قائلًا: ويجز راجل فاهم هو فاهم بيعمل ايه، اللي عايز يلبس حاجة يلبسها واللي عايز يقول حاجة يقولها.

وأختتم كلامه، قائلًا: الشباب جياله مشي من إسكندرية أنا ساكن في مارينا وشوفت بعيني، أنا بسمعه وهو حلو أوي ورابر محترم وتقيل.

لفت نظر من نقابة الموسيقيين لـ ويجز

ومن الجدير بالذكر، أن قال وكيل نقابة المهن الموسيقية خلال لقاه مع “ دوت الخليج”: النقابة لازم تعمل لفت نظر ومطربين الراب بيبقى ليهم أشكال معينة في اللبس وفي الطريقة، وهو كمان بيقلد لبس برا وحاجات كده، بس ده مش مقبول عندنا في مصر مع ان الحفلة مكنتش في مصر، بس الضغط اللي بيحصل ويقولوا للنقابة ازاي ده يطلع، فبنديله لفت نظر بعد كده ياخد باله من لبسه على المسرح، ولو عمل كده تاني هيتحول للتحقيق.

موقف النقابة من مطرب المهرجانات مسلم

وبالنسبة لموقف النقابة من استعداد مطرب المهرجانات مسلم لعمل تتر مسلسل “بيت الشدة”، فقد قال الوكيل: هيتبعت للشركة واحنا قبل كده شيلنا الاسم من التتر، ولازم ياخدوله تصريح من النقابة يا وافقت يا لا.

وعن اتجاه بعض مطربي المهرجانات للتمثيل، قال: لا يتم اتجاههم إلى التمثيل بدون تصريح هاني شاكر نقيب الموسيقيين.

نقابة الموسيقيين وأزمة شاكوش وحمو بيكا

وكان رد وكيل الموسيقيين على أن تصريح أحد المحاميين سابقًا بأن شطب حسن شاكوش ومنع حمو بيكا يا كيد قانوني، فقال: هو يعرف يخش محكمة لو معهوش كارنية من نقابة المحامين؟ والدكتور ينفع يخش مستشفى أو يفتح عيادة لو مش في نقابة الأطباء؟ بس هو ده الرد.