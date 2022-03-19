/686602/خاص-وكيل-الموسيقيين-يكشف-موقف-النقابة-من-إطلالة-ويجز-في-حفل-الرياض

صرح وكيل نقابة المهن الموسيقية لـ دوت الخليج عن قرار النقابة المتخذ مع ويجز بعد أزمة إطلالته الأخيرة في حفل السعودية، كما أوضح عن بعض تفاصيل القرارات المتخذة مع مطرب المهرجانات مسلم، وحمو بيكا وشاكوش.

لفت نظر من النقابة لـ ويجز

وقال وكيل نقابة المهن الموسيقية خلال لقاه مع “ دوت الخليج”: النقابة لازم تعمل لفت نظر ومطربين الراب بيبقى ليهم أشكال معينة في اللبس وفي الطريقة، وهو كمان بيقلد لبس برا وحاجات كده، بس ده مش مقبول عندنا في مصر مع ان الحفلة مكنتش في مصر، بس الضغط اللي بيحصل ويقولوا للنقابة ازاي ده يطلع، فبنديله لفت نظر بعد كده ياخد باله من لبسه على المسرح، ولو عمل كده تاني هيتحول للتحقيق.

موقف النقابة من استعداد مسلم لعمل فني جديد

أما موقف النقابة من استعداد مطرب المهرجانات مسلم لعمل تتر مسلسل “بيت الشدة”، فقد قال الوكيل: هيتبعت للشركة واحنا قبل كده شيلنا الاسم من التتر، ولازم ياخدوله تصريح من النقابة يا وافقت يا لا.

وعن اتجاه بعض مطربي المهرجانات للتمثيل، قال: لا يتم اتجاههم إلى التمثيل بدون تصريح هاني شاكر نقيب الموسيقيين.

تعليق النقابة على أزمة شاكوش وحمو بيكا

وكان رد على أن تصريح أحد المحاميين سابقًا بأن شطب حسن شاكوش ومنع حمو بيكا يا كيد قانوني، فقال: هو يعرف يخش محكمة لو معهوش كارنية من نقابة المحامين؟ والدكتور ينفع يخش مستشفى أو يفتح عيادة لو مش في نقابة الأطباء؟ بس هو ده الرد.

وكيل نقابة الموسيقيين: احنا مش ضدهم وبنقومهم

أما عن تصريح سابق من النقابة انها لا تقف أمام أحد وأكبر دليل على ذلك قبول اعتذار عمر كمال،ةفقال الوكيل: احنا مش ضد اي حد احنا عايزين نحافظ على الناس دي، احنا عايزين نقومهم، انا قولت الكلام ده كتير، قولت احنا لازم نقومهم بس هما عندهم الثقافة مرحة شوية في الكلام.

وتابع وكيل نقابة الموسيقيين: الأول كان في فيديوهات على اليوتيوب فضيحة، دلوقتي مفيش الكلام ده بقى بياخد باله كويس أوي، وهو لو مكنش عارف ان ممكن يكون عمل حاجة من غير حتى ما يقصدها، مكنش قد اعتذار، ويقول لم اقصد، لو مفيش النقابة مش هيهمه، هيعمل اللي هو عايزة.

أما عن الأعمال اللي بتهتم بيها النقابة خلال هذه الفترة، قال: بنطور موضوع العلاج، التأمين الصحي والمعاشات وبنخلص خلاص الإسكان أهو والناس استلمت شققها وبتخلص الجزء التاني من الإسكان وربنا يسهل إن شاء الله كده.