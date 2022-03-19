آخرهم مع عمرو دياب.. أزمات شيرين عبد الوهاب عرض مستمر

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تتصدر الفنانة شيرين عبد الوهاب محركات البحث منذ أزمة طلاقها من حسام حبيب، وتتوالى الأزمات في حياتها، لذا يرصد لكم دوت الخليج الأزمات التي مرت بها الفنانة شيرين عبد الوهاب بالتفصيل وذلك خلال السطور القادمة.

أزمة شيرين عبد الوهاب مع نصر محروس

بدأت أزمة نصر محروس وشيرين القصة عام 1999، عندما قرر الملحن الكبير صلاح الشرنوبي أن يأخذ شيرين عبد الوهاب التي كانت في بدايتها الفنية ويذهب بها إلى المنتج نصر محروس ولكنه في ذلك الوقت لم يعطها اهتمام لأن كان لديه عدد كبير من النجوم منهم أنغام، وهدى عمار، وبعد عامين جاءت لنصر محروس مكالمة من الشاعر مصطفى مرسي، ليتذكرا شيرين عبد الوهاب.

وبعدها قرر نصر محروس التواصل معها وقام بتقديمها مع الفنان محمد محيي من خلال دويتو في أغنية «بحبك» التي حققت نجاح باهر ثم بعد ذلك جمعها بالفنان تامر حسني في ألبوم غنائي تحت عنوان «فري ميكس 3» في عام 2002 والذي وصل للعالمية، الأمر الذي جعل محروس ينتج لها أول ألبوم غنائي بمفردها، وهو «جرح تاني» الذي طرحه عام 2003 وقد أجتحت به شيرين الساحة الغنائية.

شيرين تصاب بإنهيار عصبي بسبب نصر محروس

لتنقلب العلاقة بين نصر محروس وشيرين عبد الوهاب بسبب مخالفة نصر محروس لبعض الوعود التي أعطاها لشيرين، وكانت أبرز هذه الوعود: “يوني فورم” لفرقتها كاملة، ومصور خاص لها، وماكيير، ومهندس صوت، وأجهزة تصاحبها، وشقة تمليك لتتخلص من الضغوط التي تعرضت لها بسبب أصحاب الشقة التي سكنت بها بالإيجار الجديد، الأمر الذي جعل شيرين عبد الوهاب تنهار ودخلت على إثر ذلك أحد المستشفيات التي أوضحت أنها مصابة بإنهيار عصبي.

وقد امتنع وقتها محروس من الإطمئنان على صحة شيرين، الأمر الذي قطع علاقتهم ببعض، بعد تحقيق سلسة من النجاحات أثناء العمل سويًا.

أزمة شيرين عبد الوهاب ورانيا يوسف

وفي أزمة أخرى لها، قد سخرت الفنانة شيرين عبد الوهاب فى إحدى حفلاتها من الفنانة رانيا يوسف بعد أزمة بطانة مهرجان القاهرة السينمائي، وقالت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهور حفلها حينها: لحظة أروح اطمن على البطانة وجاية، لتسخر بطريقة غير مباشرة من رانيا يوسف,

شيرين عبد الوهاب: أنا خسارة فى مصر

وأيضًا استمرت في إثارة الجدل بعد أن سخرت من مصر، وذلك حينما كانت تُحيي حفل لها وقال لها أحد الجمهور في الحفل: “الله يا شيرين”، لترد شيرين عليه قائلة: “والله أنا خسارة في مصر”، الأمر الذي سبب لها مشاكل عديدة.

أزمة شيرين عبد الوهاب وعمرو دياب

ومن الجدير بالذكر، أن كان عام 2017 هو عام سلسلة الأزمات المتتابعة لشيرين عبد الوهاب، حيث شنت حملة هجوم كبيرة على الهضبة عمرو دياب في ظل صمت الأخري، كما سخرت شيرين من مياه نهر النيل، وتسببت في غضب الشعب التونسي منها.