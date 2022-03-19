/686617/بدءا-من-يوم-عيد-الأم-الارصاد-الجوية-تعلن-موعد-تحسن-الاحوال-الجوية

تحدث الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن تطورات الاحوال الجوية خلال هذه الايام، تطورات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية تقديم الاعلامي عمرو اديب المذاع على قناة ام بي سي مصر، منوها ان درجات الحرارة تراوح مابين 20 الى 21، وفترات الليل تصل الى 10 درجات و11 درجة مئوية، منوها ان نهاية الفصول تشهد تقبلبات جوية، بشان انخفاض درحات الحرارة، حيث سيكون هناك انخفضات طفيفة .

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بدئا من يوم 21 مارس، والموافق يوم عيد الام سوف تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى، ولكن ليس بنفس الحدة التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي.

بدءا من يوم عيد الأم.. الارصاد الجوية تعلن موعد تحسن الاحوال الجوية

ونوه محمود شاهين أن درجات الحرارة درجات الحرارة العظمي على القاهرة، ستراوح ما بين 17 إلى 18 درجة، فيما تصل الصغرى تصل ل8 درجات مئوية.

فرص لسقوط امطار

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، انه سيكون هناك فرص لسقوط امطار بدءا من الغد ، ولكنها سوف تكون متفرقة على السواحل الشمالية للبلاد.

امطار على محافظات الوجه البحري بدءا من الاحد القادم وحتى الثلاثاء

وأكمل الدكتور محمود شاهين انه سيكون هناك امطار على محافظات الوجه البحري بدءا من الاحد القادم وحتى الثلاثاء.

وطالب مدير مركز التنبؤات المصرية بهيئة الارصاد الجوية المواطنين بعدم تخفيف الملابس حتى يتم انتهاء هذه الفترة، التي تشهد تقلبات جوية.