/686615/مايا-مرسي-بيوت-المعنفات-في-عددهم- 9-في-مصر-وتمثل-بيئة-آمنة-للمقبلين-عليها

قالت الدكتور مايا مرسي، انا مكاتب الشكاوى موجودة في كافة المحافظات حيث تقدم المشورة القانونية للسيدات بكافة القضايا التي تتعرض لها السيدة، حيث يساعدها في الخطوات القانونية ، بالاضافة الى الخط الساخن الذي يقوم بارد على كافة اسئلتهم.

دوت الخليج

مايا مرسي: بيوت المعنفات في عددهم 9 في مصر وتمثل بيئة آمنة للمقبلين عليها

وتابعت لقائها ببرنامج ماما دوت أم تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى المذاع على قناة دي ام سي، أنه يوجد هناك نوع من القضايا التي يكون موجوة فيها الاب مع أبنتها، ولكن مع كبار السن غالبا تأتي البنت بمفردها، مشيرة إلى أنه يوجد عدد من القضايا التي يتم حلها ولكن إذا كان لا يوجد إهانة في الأمر أو تجريح.

بيوت المعنفات في مصر عددهم 9 وتابعين للوزارة التضامن الاجتماعي

وأشارت الى ان بيوت المعنفات في مصر عددهم 9 وتابعين للوزارة التضامن الاجتماعي، ويتم معرفة الحالات التي وطبيعتها، وتقديم كافة الدعم لها، حتى ترجع لمنزلها مرة اخرى بعد التصالح.

ونوهت الدكتورة مايا مرسي أن الأنثى عند حدوث مشاكل تخرج لبيت العائلة، وليس لأماكن أخرى،وهذه هي العادات المتعارف عليها.

المركز القومي للمرأة يقوم بدوره في تقديم الدعم النفسي

واكملت الدكتورة مايا مرسي، أن المركز القومي للمرأة يقوم بدوره في تقديم الدعم النفسي، للأم والطفل الذي يكون شاهد العنف، وهذا الامر يتم بالتعاون بين كافة الجهات بين وزارة التضامن والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والقومي للمرأة، حيث يوجد مجموعة من الاطباء، ويقوموا بتقديم الخدمات بشكل جيد.