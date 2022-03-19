إبراهيم عيسي:تأثير الإخوان في مجلس الشيوخ الأمريكي يقترب من 20%

/686614/إبراهيم-عيسيتأثير-الإخوان-في-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يقترب-من-20

قال الإعلامي إبراهيم عيسي إن الإعلام الغربي يصور للعالم إن مصر بها غضب كبير وتذمر بين المواطنين بسبب ارتفاع معدلات التضخم والزيادة في الأسعار، وكأن الوضع الاقتصادي الصعب جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مقتصر على مصر دون العالم.

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وأضاف عيسي خلال برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، أن الاهتمام بمصر في الصحف الغربية شئ يسعده ولكن لا يكون بهذا الشكل من التربص والانحياز إلى من يريدون الخراب لمصر، مشيرا إلى أن الصفقات الإخوانية مع الإعلام الغربي واضحة بشكل فج.

وتابع إبراهيم عيسي أن الإعلام الغربي يترك الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب والقتلي والتفجيرت ويتربص بمصر، مضيفا ان مصر استطاعت ان تواجه كافة الأزمات التي مرت بالعالم أجمع وليس نحن فقط.

الصفقات الإخوانية مع الإعلام الغربي واضحة بشكل فج

وأوضح إبراهيم عيسي أن هناك تأثير إخواني واضح في مجلس الشيوخ الأمريكي يقترب من 20% وظهر ذلك عندما كان هناك تصويت لإلغاء صفقة بيع طائرات شحن لمصر وتم تصويت 99 عضو من مجلس الشيوخ الأمريكي ووافق منهم 81 عضو لاتمام صفقة البيع و18 عضو رفضوا اتمام تلك الصفقة.

وأشار إلى أن مصر متواصلة مع جميع حكومات العالم ومتفقة مع الجميع ولا تكن العداء لاي حكومة في العالم بدليل تصويت 81 عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح مصر.