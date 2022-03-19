/686613/مايا-مرسي-الجواز-مش-فستان-فرح-بل-مسئولية-كبيرة-على-الطرفين

قالت الدكتورة مايا مرسي ان الأنثى المعرضة للعنف حالتها النفسية تكون غير مستقرة، منوهة أن الأب والأم يجب ان يفكر في مستقبل الطفل، قبل اتخذا قرار الطلاق، لأن العنف ضدهم من الأمور التي يجب ان نستبعدها من مجتمعنا بشكل تام.

دوت الخليج

مايا مرسي:« الجواز مش فستان فرح بل مسئولية كبيرة على الطرفين»

وجهت الدكتور مايا مرسي خلال لقائها ببرنامج ماما دوت أم تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى المذاع على قناة دي ام سي، نصائح للمقبلين على الزواج، منوهة ان يوجد برنامج مودة التي تقدمه وزارة التضامن وايضا برامج من الازهر والاوقاف والكنيسة،منوهة انه يجب اتخاذ دورات تدريبية قبل قرار الزواج، ومعرفة المهام والمسئوليات.

استقرار رافض للعنف داخل المنزل

ونوهت الدكتورة مايا مرسي:" الجواز مش فستان فرح واغاني، بل مسئولية كبيرة، يحتاج الى التوافق لبناء أسرة جديدة، حتى يكون هناك استقرار رافض للعنف ".