موعد عيد الفطر 2022.. يبحث العديد من المواطنين عن معرفة موعد ايام عيد الفطر المباركم حيث يتزامن هذا البحث مع قدوم شهر رمضان المعظم، والذي يأتي قدومه بع خمسة عشر يوما من بدءا من اليوم، ويكون موعده يوم 2 ابريل.

دوت الخليج

مثله مثل أيام شهر رمضان من الموضوعات الهامة التي تنال اهتمام المواطنين ويكثر البحث عنها عن طريق محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

موعد عيد الفطر 2022.. الحسابات الفلكية لعلماء المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن بداية شهر رمضان هذا العام ستكون السبت 2 أبريل نيسان، أي بعد 15 يوم، ومدته 30 يوماً. موعد أول أيام عيد الفطر 2022

وحسب ما ادلى به معهد البحوث الفلكية فإن هلال شهر رمضان سيكون الساعة 8:25 صباحا بتوقيت القاهرة،وذلك يوم الجمعة 29 شعبان الحالي، منوها ان الهلال الجديد سيبقى في سماء القاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية.

أسعار ياميش رمضان 2022

كثرت معدلات البحث عبر محرك جوجل بشأن سعر ياميش رمضان، والذي يتبقى عليه 15 عشر يوم أعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية باليمن والخير والبركات، فاقتراب هذا الشهر يؤدي إلى تتزايد معدلات الطلب على الياميش بالسوق المحلي المصري بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

ونستعرض معكم خلال السطور التالية أسعار الياميش بالسوق المحلي في مصر لدى التجار سواء الجملة أو القطاعي .

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أسعار ياميش رمضان 2022

أسعار ياميش رمضان 2022. شهد سعر الياميش في السوق المحلي المصري ارتفاع بنسبة تقدر بنحو 15% عن العام الماضي، ولكن لم تمنع هذه الزيادة رغبة المواطنين في شراءه حيث شهد موسم شراءه كثافة في الإقبال من المواطينن والتجار.

أسعار ياميش رمضان 2022

تراوح سعر المشمشية لهذا العام بين 155 و190 جنيه

وسعر القراصيا بين 140 و160 جنيه

سعر التين المجفف للمستهلك السوري 35 جنيه والتركي 40 جنيه

وسعر التين حبل 170 جنيه للكيلو

وسعر قراصيه جامبو 190 جنيه

وسعر الزبيب المصري 70 جنيه والايراني 80 جنيه

والبلح الأسواني المجفف سعره من 15 جنيه وحتى 50 جنيه للكيلو

وسعر التمر يبدأ من 25 و30 جنيهًا للعبوة 750جرام