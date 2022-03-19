عوض تاج الدين: الرئيس السيسى وجه رسالة شكر للأطباء فى عيدهم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه رسالة للأطباء فى عيدهم قدم من خلالها الشكر والتقدير والإعزاز للطبيب المصرى، لما قام به من بطولات، منها الأداء المتميز خلال جائحة كورونا.





وأضاف تاج الدين- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"- إن الدولة تدخلت وقدمت الكثير للأطباء وأصدرت بعض القوانين التى تخدم العملية الصحية والأطباء، وهذا تحفيز كبير على استمرارهم فى العطاء، مشيرا إلى أن الطبيب يحتاج إلى الاستمرارية فى التعلم، وأن يكون هناك مؤسسة حضارية ومجهزة فى ظل الطفرة فى مجال الرعاية الصحية، كما يحتاج لتحسين الوضع التدريبى والتعليمى، وكذلك تحسين الدخل الذى يساعدهم فى العيش بحياة كريمة.

وأشار إلى أن الأطباء هم الفئة المسؤولة عن حياة الناس فى لحظات حرجة على مدى تاريخ مصر، موضحا أنهم كانوا يقومون بعمل كبير للحفاظ على حياة الإنسان وقائيا وعلاجيا.

وأوضح أن الأطباء كانوا يتعاملون مع أزمة كورونا ويحققون إنجازات غير مسبوقة فى مصر، وكانوا يعملون فى المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنهم استطاعوا إجراء ما يقرب من مليون إلى مليون ونصف المليون عملية جراحية خطيرة.