ماذا قدم موسيماني مع الأهلي حتى الأن.. وما هي البطولة الأسواء له مع المارد ؟

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يستمر نسر النادي الأهلي في التحليق لمستويات أعلى كل يوم يسبق الذي قبله، والذي زاد ارتفاع مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، والذي تولى قيادتهم منذ موسم ونصف فقط.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نجح موسيماني مع النادي الأهلي في التتويج بسبع بطولات مع الفريق، والتي جاءت معظمها على المستوى القاري والعالمي، وغياب البطولات المحلية والتي لم تحضر إلا في مناسبة واحده بكأس مصر.

وخسر موسيماني لقب الدوري المصري مع الأهلي الموسم الماضي لصالح الزمالك في اللحظات الأخيرة من المسابقة بفارق 4 نقاط ، وخسر بطولة السوبر لصالح فريق الطلائع بركلات الترجيح.

أرقام موسيماني مع الأهلي في مختلف البطولات

خاض النادي الأهلي في عهد موسيماني 23 مباراة إفريقية ، فاز في 15 مباراة ، وتعادل في 5 مباريات وخسر ثلاث مباريات ، الأولى ضد سيمبا التنزاني بهدف بعيد عن ملعبه، والثانية والثالثة ضد صن داونز بهدف دون رد في القاهرة، وجنوب إفريقيا.

كما قاد موسيماني الأهلي في 48 مباراة بالدوري ، فاز في 34 مباراة ، وتعادل 12 ، وخسر مباراتين ، الأولى على سموحة 2-1 في الوقت القاتل، والثانية ضد غزل المحلة بهدف بدون رد، سجل المارد الأحمر 109 هدف في حين تلقت شباكة على 37 هدف.

وقاد موسيماني الأهلي في 6 مباريات ببطولة كأس العالم للأندية، حقق الفوز في 4 مباريات وخسر مباراتين، الأولى ضد بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، والثانية ضد بايرن ميونيخ بهدفين دون رد، سجل المارد الأحمر 9 أهداف وتلقى 6 أهداف بمونديال الأندية.

البطولة الأسواء لموسيماني مع الأهلي

قدم موسيماني بطولته الأسوء مع النادي الأهلي، وهي كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، والتي شارك في 5 مباريات في دوري، في ظل غياب لاعبين دوليين ولم يحقق فوزًا وتعادل في أربع مباريات وخسر مباراة واحدة أمام سموحة بثلاثة أهداف دون رد ، و سجل لاعبيه 3 أهداف واستقبلوا 6 أهداف.

ويبحث موسيماني في النسخة الحالية والوقت الحالي عن التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يتصدرها بـ 28 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف نادي بيراميدز في الجولة الثالثة عشر.

وفي بطولة كأس مصر والتي لم يضع قدمه فيها بعد بعد إلغاء النسخة الماضية بسبب ضغوطات الأندية المحترفه في مباريات الموسم الجاري في مختلف البطولات، وبجانب تصفيات إفريقيا الموؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

موسيماني مع الأهلي في إفريقيا موسم 2022

وعلى الجانب الإفريقي يبحث موسيماني عن التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي والحدية عشر في تاريخ النادي الأهلي، بعد إقترابه من التأهل للدور ربع نهائي البطولة، والتي لامسة قدمة اليوم بعد الفوز على المريخ السوداني بثلاثية مقابل هدف.

يتواجد الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي يحتل فيها المركز الثاني برصيد 7 نقاط، من أصل 5 مباريات، حقق الفوز في مبارتين، وخسر في لقاءين، وتعادل في لقاء، ليظل له مباراة حاسمه أمام الهلال السوداني في ختام دور المجموعات.