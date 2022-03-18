/686607/أحمد-عبد-القادر-مع-النادي-الأهلي-بطل-قاري-وعالمي-وغياب-البطولة-المحلية-سبب-تعاقد-موسيماني-معه-وأرقامة-مع-المارد-في-مختلف-البطولات

يستمر الحديث في الوقت الراهن على صانع ألعاب النادي الأهلي، أحمد عبد القادر الوافد من نادي سموحة في الإنتقالات الصيفية الماضية، بعد تألقه مع النادي الأهلي في مختلف البطولات، وإثبات قدراته للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، والتي من الصعب على الوافد الجديد أن يكسب قلوب محبي المراد الأحمر، بجانب الجهاز الفني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء النادي الأهلي بـ أحمد عبد القادر من سموحة، بعد إقتراب وليد سليمان من الإعتزال، والتي أوضحها في وقت سابق بنهاية مشواره الكروي بنهاية الموسم، ليكون عبد القادر بديل سليمان في الفريق والذي ظهر بكل قوة ولمعان على الرغم من قصر الوقت الذي تواجد به في القلعة الحمراء.

سبب تعاقد الأهلي مع عبد القادر

ضمن النادي الأهلي بديل لصناع لاعبي الفريق والتي ياتي على رأسهم وليد سليمان، بخروج محمد مجدي أفشة، والحضور بـ أحمد عبد القادر من سموحة، والتي أثبت نفسه بجدارة بالتواجد في التشكيل الرسمي للفريق على حساب أفشه صاحب الفضل الأكبر وهدف البطولة التاسعة للأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

بدأت مشاركة أحمد بد القادر مع الفريق الأساسي في الأهلي، والتي جاءت في وقت سريع مقارنة بالوافدين الجديد في قائمة موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، ليشارك مع الفريق حتى الأن في 22 مباراة في مختلف البطولات التي شارك بها فريقه، بجانب مباراتين وديتين.

أهداف أحمد عبد القادر مع النادي الأهلي

سجل أحمد عبد القادر مع النادي الأهلي أربع أهداف في مختلف البطولات، سواء على المستوى المحلي أو القاري أو العالمي، والتي جاءت في القارة الإفريقيه اليوم بأولى بصماته في شباك المريخ السوداني.

نجح أحمد عبد القادر اليوم من تسجيل أولى أهدافة القارية مع النادي الأهلي، في شباك المريخ السوداني، والتي جمعت بين الفريقين في خامس جولات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليحسم عبد القادر بهدفه نتيجة اللقاء، بثلاثية مقابل هدف.

نعود مرة آخرى لأرقام عبد القادر مع النادي الأهلي والتي كانت أولها في المبارتين الوديتين، بتسجيل هدف، ويكمل مشواره بكل حرفيه في صفوف الفريق، وأخرها اليوم في شباك المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا.

شارك عبد القادر مع الأهلي في بطولة الدوري في 9 مباريات، سجل هدف وحيد، وفي كأس الرابطة المصرية في مباراة وحيده، وفي كأس مصر مباراة وحيده، اما على المستوى القاري، شارك في دوري أبطال إفريقيا 5 مباريات وسجل هدف، وبالسوبر الإفريقي في مباراة وحيده، وعلى المستوى العالمي شارك في ثلاثة مباريات وسجل هدف.

بطولات أحمد عبد القادر مع الأهلي

حضور أحمد عبد القادر صاحب الـ 22 عام للنادي الأهلي، أضاف الكثير للفريق، وبالأخص على المستوى المواجهات الفردية بجانب الجماعية مع الفريق والتي يعرف بها المارد.

حقق عبد القادر مع النادي الأهلي ثلاث بطولات على المستوى القاري والعالمي، ولم يحقق بطولة معه على المستوى المحلي، والتي كانت أولها بطولة دوري أبطال إفريقيا 2021 على حساب كايزر تشيفز، والثانية على بالسوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي، والثالثة وأخرهم برونزية كأس العالم للأندية 2021 بالإمارات.