/686606/مصدر-أمنى-يكشف-حقيقة-فيديو-قديم-لشخص-يزعم-إزالة-منزله-لصالح-مشروع-ترعة-الزمر

كشف مصدر أمنى حقيقة الفيديو الذى تداولته بعض الحسابات عبر مواقع ما التواصل الاجتماعي لشخص يزعم فيه تعنت وزارة النقل ضده و قيامها بإزالة منزله لصالح أحد المشروعات.

دوت الخليج

‎مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو قديم لشخص يزعم إزالة منزله لصالح مشروع ترعة الزمر

‎ وبالفحص تبين أن الفيديو قديم منذ نهاية عام ٢٠٢١ وقامت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة بثه، بينما الحقيقة أن الإزالة الواردة بمقطع الفيديو لم تتم ‎وتبين أنه يخص أخد المنازل بمنطقه كانت معدة كخط سير لمحور ترعة الزمر وتم تغيير خط سير المحور والتراجع عن تلك الإزالات بعيدا عن تلك المنطقة، وقال المصدر أنه تم تحديد الشخص واراء تداول هذا الفيديو وأكد المصدر الامنى انه جارى ضبطه واتخاذ الاجراءات القانونية حياله.

السيطرة على حريق بأحد الكافيهات بالغردقة دون خسائر في الأرواح

تجدر الاشارة إلى أن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحر الأحمر، قد تمكنت اليوم الجمعة من السيطرة على حريق هائل نشبّ في كافيه شهير جنوب مدينة الغردقة، دون وقوع خسائر في الأرواح.وتلقى اللواء محيي سلامة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في أحد الكافيهات الشهيرة جنوب مدينة الغردقة.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الدفاع المدنى والاسعاف لموقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق في كافيه بمنطقة الكوثر، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحر الأحمر، بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتبين أن سببه ماس كهربائي.